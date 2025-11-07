Informații privind prețul pentru Accenture xStock (ACNX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 240.36 $ 240.36 $ 240.36 Minim 24 h $ 250.43 $ 250.43 $ 250.43 Maxim 24 h Minim 24 h $ 240.36$ 240.36 $ 240.36 Maxim 24 h $ 250.43$ 250.43 $ 250.43 Maxim dintotdeauna $ 269.57$ 269.57 $ 269.57 Cel mai mic preț $ 229.44$ 229.44 $ 229.44 Modificare de preț (1 oră) +0.16% Modificare de preț (1 zi) -1.74% Modificare de preț (7 zile) -3.21% Modificare de preț (7 zile) -3.21%

Prețul în timp real pentru Accenture xStock (ACNX) este $242.3. În ultimele 24 de ore, tokenul ACNX a fost tranzacționat între un minim de $ 240.36 și un maxim de $ 250.43, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ACNX este $ 269.57, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 229.44.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ACNX s-a modificat cu +0.16% în decursul ultimei ore, cu -1.74% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -3.21% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Accenture xStock (ACNX)

Capitalizare de piață $ 141.80K$ 141.80K $ 141.80K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 5.36M$ 5.36M $ 5.36M Ofertă află în circulație 584.51 584.51 584.51 Ofertă totală 22,103.7194158085 22,103.7194158085 22,103.7194158085

Capitalizarea de piață actuală pentru Accenture xStock este $ 141.80K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ACNX este 584.51, cu o ofertă totală de 22103.7194158085. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.36M.