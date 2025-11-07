Informații privind prețul pentru Abuwtiyuw (ABU) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.01384932 $ 0.01384932 $ 0.01384932 Minim 24 h $ 0.01421358 $ 0.01421358 $ 0.01421358 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.01384932$ 0.01384932 $ 0.01384932 Maxim 24 h $ 0.01421358$ 0.01421358 $ 0.01421358 Maxim dintotdeauna $ 0.261831$ 0.261831 $ 0.261831 Cel mai mic preț $ 0.00714313$ 0.00714313 $ 0.00714313 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -0.41% Modificare de preț (7 zile) -15.47% Modificare de preț (7 zile) -15.47%

Prețul în timp real pentru Abuwtiyuw (ABU) este $0.01409557. În ultimele 24 de ore, tokenul ABU a fost tranzacționat între un minim de $ 0.01384932 și un maxim de $ 0.01421358, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ABU este $ 0.261831, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00714313.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ABU s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -0.41% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.47% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Abuwtiyuw (ABU)

Capitalizare de piață $ 14.10K$ 14.10K $ 14.10K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 14.10K$ 14.10K $ 14.10K Ofertă află în circulație 1.00M 1.00M 1.00M Ofertă totală 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Abuwtiyuw este $ 14.10K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ABU este 1.00M, cu o ofertă totală de 1000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 14.10K.