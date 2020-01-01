Tokenomie pentru Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) Descoperă informații cheie despre Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) Abstract Liquid Staked ETH (absETH) is a Abstract-native ETH liquid staking token (LST) designed to provide Abstract users and builders with the highest ETH staking yields available in DeFi. By minting absETH, users can access the same yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet, all while staying within the Abstract network. absETH functions as an "index token" that appreciates in value against ETH over time. When users withdraw their funds back to ETH, the accumulated yield is automatically included, eliminating the need to track rebases or wrap tokens. This allows users to seamlessly utilize absETH in DeFi applications on Abstract as they normally would. Abstract Liquid Staked ETH (absETH) is a Abstract-native ETH liquid staking token (LST) designed to provide Abstract users and builders with the highest ETH staking yields available in DeFi. By minting absETH, users can access the same yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet, all while staying within the Abstract network. absETH functions as an "index token" that appreciates in value against ETH over time. When users withdraw their funds back to ETH, the accumulated yield is automatically included, eliminating the need to track rebases or wrap tokens. This allows users to seamlessly utilize absETH in DeFi applications on Abstract as they normally would. Pagină de internet oficială: https://dinero.xyz/ Cumpără ABSETH acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Ofertă totală: $ 260.15 $ 260.15 $ 260.15 Ofertă aflată în circulație: $ 260.15 $ 260.15 $ 260.15 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Maxim dintotdeauna: $ 5,007.28 $ 5,007.28 $ 5,007.28 Minim dintotdeauna: $ 1,376.28 $ 1,376.28 $ 1,376.28 Preț curent: $ 4,088.06 $ 4,088.06 $ 4,088.06 Află mai mult despre prețul tokenului Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH)

Tokenomie pentru Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ABSETH care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ABSETH care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ABSETH, explorează prețul în direct al tokenului ABSETH!

Predicție de preț pentru ABSETH Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ABSETH? Pagina noastră de predicție de preț pentru ABSETH combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ABSETH!

