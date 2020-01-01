Tokenomie pentru ABE CTO (ABE) Descoperă informații cheie despre ABE CTO (ABE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ABE CTO (ABE) The $ABE project is a meme-based cryptocurrency inspired by Abe, the beloved dog of Hayden Adams, CEO of Uniswap. This project aims to combine the fun and lighthearted nature of internet culture with the innovative potential of blockchain technology. By leveraging the popularity of Abe, $ABE fosters a community-driven ecosystem where meme enthusiasts, crypto investors, and dog lovers can engage in a vibrant and entertaining space. The token not only serves as a tribute to Abe but also promotes decentralized finance (DeFi) adoption by introducing users to the crypto world in an accessible and enjoyable way. With its growing community and increasing presence on social media, $ABE symbolizes the intersection of technology, entertainment, and community engagement in the ever-evolving crypto landscape. Pagină de internet oficială: https://ctoabe.com/ Cumpără ABE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru ABE CTO (ABE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ABE CTO (ABE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 102.49K $ 102.49K $ 102.49K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 102.49K $ 102.49K $ 102.49K Maxim dintotdeauna: $ 0.00194707 $ 0.00194707 $ 0.00194707 Minim dintotdeauna: $ 0.00009846 $ 0.00009846 $ 0.00009846 Preț curent: $ 0.00010224 $ 0.00010224 $ 0.00010224 Află mai mult despre prețul tokenului ABE CTO (ABE)

Tokenomie pentru ABE CTO (ABE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ABE CTO (ABE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ABE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ABE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ABE, explorează prețul în direct al tokenului ABE!

Predicție de preț pentru ABE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ABE? Pagina noastră de predicție de preț pentru ABE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ABE!

