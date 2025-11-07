Informații privind prețul pentru AbbVie xStock (ABBVX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 214.22 $ 214.22 $ 214.22 Minim 24 h $ 219.61 $ 219.61 $ 219.61 Maxim 24 h Minim 24 h $ 214.22$ 214.22 $ 214.22 Maxim 24 h $ 219.61$ 219.61 $ 219.61 Maxim dintotdeauna $ 244.67$ 244.67 $ 244.67 Cel mai mic preț $ 185.92$ 185.92 $ 185.92 Modificare de preț (1 oră) -0.74% Modificare de preț (1 zi) +0.58% Modificare de preț (7 zile) -4.67% Modificare de preț (7 zile) -4.67%

Prețul în timp real pentru AbbVie xStock (ABBVX) este $217.38. În ultimele 24 de ore, tokenul ABBVX a fost tranzacționat între un minim de $ 214.22 și un maxim de $ 219.61, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ABBVX este $ 244.67, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 185.92.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ABBVX s-a modificat cu -0.74% în decursul ultimei ore, cu +0.58% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -4.67% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața AbbVie xStock (ABBVX)

Capitalizare de piață $ 283.34K$ 283.34K $ 283.34K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 5.09M$ 5.09M $ 5.09M Ofertă află în circulație 1.30K 1.30K 1.30K Ofertă totală 23,405.140777118 23,405.140777118 23,405.140777118

Capitalizarea de piață actuală pentru AbbVie xStock este $ 283.34K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ABBVX este 1.30K, cu o ofertă totală de 23405.140777118. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.09M.