Informații privind prețul pentru Abbott xStock (ABTX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 123.6 $ 123.6 $ 123.6 Minim 24 h $ 125.93 $ 125.93 $ 125.93 Maxim 24 h Minim 24 h $ 123.6$ 123.6 $ 123.6 Maxim 24 h $ 125.93$ 125.93 $ 125.93 Maxim dintotdeauna $ 1,994.74$ 1,994.74 $ 1,994.74 Cel mai mic preț $ 122.32$ 122.32 $ 122.32 Modificare de preț (1 oră) -0.25% Modificare de preț (1 zi) +0.18% Modificare de preț (7 zile) -0.56% Modificare de preț (7 zile) -0.56%

Prețul în timp real pentru Abbott xStock (ABTX) este $124.35. În ultimele 24 de ore, tokenul ABTX a fost tranzacționat între un minim de $ 123.6 și un maxim de $ 125.93, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ABTX este $ 1,994.74, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 122.32.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ABTX s-a modificat cu -0.25% în decursul ultimei ore, cu +0.18% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.56% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Abbott xStock (ABTX)

Capitalizare de piață $ 154.87K$ 154.87K $ 154.87K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.99M$ 2.99M $ 2.99M Ofertă află în circulație 1.25K 1.25K 1.25K Ofertă totală 24,055.12463896821 24,055.12463896821 24,055.12463896821

Capitalizarea de piață actuală pentru Abbott xStock este $ 154.87K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ABTX este 1.25K, cu o ofertă totală de 24055.12463896821. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.99M.