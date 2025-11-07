Informații privind prețul pentru aarna atv111 (ATV111) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 102.61 Maxim 24 h $ 102.63 Maxim dintotdeauna $ 102.63 Cel mai mic preț $ 101.3 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) +0.02% Modificare de preț (7 zile) +0.08%

Prețul în timp real pentru aarna atv111 (ATV111) este $102.63. În ultimele 24 de ore, tokenul ATV111 a fost tranzacționat între un minim de $ 102.61 și un maxim de $ 102.63, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ATV111 este $ 102.63, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 101.3.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ATV111 s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu +0.02% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.08% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața aarna atv111 (ATV111)

Capitalizare de piață $ 1.42M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.42M Ofertă află în circulație 13.84K Ofertă totală 13,839.20468691132

Capitalizarea de piață actuală pentru aarna atv111 este $ 1.42M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ATV111 este 13.84K, cu o ofertă totală de 13839.20468691132. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.42M.