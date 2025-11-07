Informații privind prețul pentru aarna atv 808 (ATV808) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 99.57 $ 99.57 $ 99.57 Minim 24 h $ 105.94 $ 105.94 $ 105.94 Maxim 24 h Minim 24 h $ 99.57$ 99.57 $ 99.57 Maxim 24 h $ 105.94$ 105.94 $ 105.94 Maxim dintotdeauna $ 185.98$ 185.98 $ 185.98 Cel mai mic preț $ 95.37$ 95.37 $ 95.37 Modificare de preț (1 oră) +0.11% Modificare de preț (1 zi) -4.54% Modificare de preț (7 zile) -13.64% Modificare de preț (7 zile) -13.64%

Prețul în timp real pentru aarna atv 808 (ATV808) este $100.53. În ultimele 24 de ore, tokenul ATV808 a fost tranzacționat între un minim de $ 99.57 și un maxim de $ 105.94, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ATV808 este $ 185.98, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 95.37.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ATV808 s-a modificat cu +0.11% în decursul ultimei ore, cu -4.54% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -13.64% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața aarna atv 808 (ATV808)

Capitalizare de piață $ 40.56K$ 40.56K $ 40.56K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 40.56K$ 40.56K $ 40.56K Ofertă află în circulație 403.51 403.51 403.51 Ofertă totală 403.5144670200428 403.5144670200428 403.5144670200428

Capitalizarea de piață actuală pentru aarna atv 808 este $ 40.56K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ATV808 este 403.51, cu o ofertă totală de 403.5144670200428. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 40.56K.