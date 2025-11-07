Informații privind prețul pentru aarna afi 802v2 (AFI 802V2) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 40.49 $ 40.49 $ 40.49 Minim 24 h $ 43.1 $ 43.1 $ 43.1 Maxim 24 h Minim 24 h $ 40.49$ 40.49 $ 40.49 Maxim 24 h $ 43.1$ 43.1 $ 43.1 Maxim dintotdeauna $ 79.25$ 79.25 $ 79.25 Cel mai mic preț $ 38.89$ 38.89 $ 38.89 Modificare de preț (1 oră) +0.28% Modificare de preț (1 zi) -4.63% Modificare de preț (7 zile) -13.96% Modificare de preț (7 zile) -13.96%

Prețul în timp real pentru aarna afi 802v2 (AFI 802V2) este $40.86. În ultimele 24 de ore, tokenul AFI 802V2 a fost tranzacționat între un minim de $ 40.49 și un maxim de $ 43.1, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru AFI 802V2 este $ 79.25, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 38.89.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, AFI 802V2 s-a modificat cu +0.28% în decursul ultimei ore, cu -4.63% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -13.96% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

Capitalizare de piață $ 75.13K$ 75.13K $ 75.13K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 75.13K$ 75.13K $ 75.13K Ofertă află în circulație 1.84K 1.84K 1.84K Ofertă totală 1,838.678314354448 1,838.678314354448 1,838.678314354448

Capitalizarea de piață actuală pentru aarna afi 802v2 este $ 75.13K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru AFI 802V2 este 1.84K, cu o ofertă totală de 1838.678314354448. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 75.13K.