Tokenomie pentru AADex Finance (ADE) Descoperă informații cheie despre AADex Finance (ADE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre AADex Finance (ADE) AADex Finance is the most lucrative installment platform bridging distances with the $ADE token, it is developed on BSC (BNB Smart Chain). AADEX Finance is a decentralized finance (DeFi) project focusing on cross-chain asset management and liquidity. It aims to bridge the gap between different blockchain networks, allowing users to seamlessly manage their assets across various platforms. This is achieved through a combination of features including: + Cross-chain liquidity pools: Enables users to provide liquidity and earn yield across multiple blockchains. + Cross-chain asset exchange: Allows for the trading of assets across different blockchain networks. + Automated market maker (AMM): Provides a decentralized and efficient way to trade assets on the AADEX platform. + Staking and yield farming: Offers various ways for users to earn rewards by contributing to the platform's ecosystem.

Cross-chain asset exchange: Allows for the trading of assets across different blockchain networks.

Automated market maker (AMM): Provides a decentralized and efficient way to trade assets on the AADEX platform.

Staking and yield farming: Offers various ways for users to earn rewards by contributing to the platform's ecosystem. Pagină de internet oficială: https://aadex.app/ Carte albă: https://aadex.app/AADEX_WPP_2008-compressed.pdf Cumpără ADE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru AADex Finance (ADE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru AADex Finance (ADE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 93.27K $ 93.27K $ 93.27K Ofertă totală: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ofertă aflată în circulație: $ 2.50M $ 2.50M $ 2.50M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 373.07K $ 373.07K $ 373.07K Maxim dintotdeauna: $ 4.2 $ 4.2 $ 4.2 Minim dintotdeauna: $ 0.02066608 $ 0.02066608 $ 0.02066608 Preț curent: $ 0.03730743 $ 0.03730743 $ 0.03730743 Află mai mult despre prețul tokenului AADex Finance (ADE)

Tokenomie pentru AADex Finance (ADE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru AADex Finance (ADE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ADE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ADE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ADE, explorează prețul în direct al tokenului ADE!

Predicție de preț pentru ADE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ADE? Pagina noastră de predicție de preț pentru ADE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ADE!

