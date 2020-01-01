Tokenomie pentru A51 Finance (A51) Descoperă informații cheie despre A51 Finance (A51), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre A51 Finance (A51) A51 Finance is an Autonomous Liquidity Provisioning (ALP) protocol offering customizable tools for creating tailored liquidity strategies empowering LPs with dynamic adjustments based on their preferences. A51 puts control in the hands of liquidity providers, allowing them to dictate asset management and post-liquidity actions. A51 Finance is an Autonomous Liquidity Provisioning (ALP) protocol offering customizable tools for creating tailored liquidity strategies empowering LPs with dynamic adjustments based on their preferences. A51 puts control in the hands of liquidity providers, allowing them to dictate asset management and post-liquidity actions. Pagină de internet oficială: https://a51.finance/ Carte albă: https://a51-finance.gitbook.io/a51-finance Cumpără A51 acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru A51 Finance (A51) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru A51 Finance (A51), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 36.99K $ 36.99K $ 36.99K Ofertă totală: $ 3.74M $ 3.74M $ 3.74M Ofertă aflată în circulație: $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 85.57K $ 85.57K $ 85.57K Maxim dintotdeauna: $ 0.335432 $ 0.335432 $ 0.335432 Minim dintotdeauna: $ 0.02201811 $ 0.02201811 $ 0.02201811 Preț curent: $ 0.02285158 $ 0.02285158 $ 0.02285158 Află mai mult despre prețul tokenului A51 Finance (A51)

Tokenomie pentru A51 Finance (A51): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru A51 Finance (A51) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri A51 care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri A51 care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru A51, explorează prețul în direct al tokenului A51!

Predicție de preț pentru A51 Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta A51? Pagina noastră de predicție de preț pentru A51 combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul A51!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!