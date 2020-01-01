Tokenomie pentru a16z AI Dog (TILLY) Descoperă informații cheie despre a16z AI Dog (TILLY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre a16z AI Dog (TILLY) Tilly is an AI dog created by the a16z VC firm, which funded Truth Terminal, also known as GOAT Tilly is also the face Scribenote, the market-leading AI scribe for veterinarians. Tilly also provided Ai content on social media, video , animation and graphics. Tilly is Justine Moores Dog which A16Z had created for scribenote Tilly has been taken over by the community! Platforms Tilly is currently on X -verified Tiktok Instagram Youtube Pagină de internet oficială: https://tilly-aidog.site/ Cumpără TILLY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru a16z AI Dog (TILLY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru a16z AI Dog (TILLY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 30.69K $ 30.69K $ 30.69K Ofertă totală: $ 998.77M $ 998.77M $ 998.77M Ofertă aflată în circulație: $ 998.77M $ 998.77M $ 998.77M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 30.69K $ 30.69K $ 30.69K Maxim dintotdeauna: $ 0.00202776 $ 0.00202776 $ 0.00202776 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului a16z AI Dog (TILLY)

Tokenomie pentru a16z AI Dog (TILLY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru a16z AI Dog (TILLY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TILLY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TILLY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TILLY, explorează prețul în direct al tokenului TILLY!

