Informații despre Zygo The Frog (ZYGO) Zygo the little mischievous green frog who is always getting in and out of trouble. Zygo the little mischievous green frog who is always getting in and out of trouble. Pagină de internet oficială: https://www.zygothefrog.com/ Carte albă: http://zygo.website/__static/bbc147b5ed031a93ec330a2629ba37b9/zygo-the-mischievous-whitepaper(3).pdf Explorator de blocuri: https://basescan.org/token/0xAF4C1405aA8aB2A4f267a9700F9230ddC592F63F Cumpără ZYGO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Zygo The Frog (ZYGO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Zygo The Frog (ZYGO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.85M $ 2.85M $ 2.85M Maxim dintotdeauna: $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 Minim dintotdeauna: $ 0.000026196639138267 $ 0.000026196639138267 $ 0.000026196639138267 Preț curent: $ 0.002846 $ 0.002846 $ 0.002846 Află mai mult despre prețul tokenului Zygo The Frog (ZYGO)

Tokenomie pentru Zygo The Frog (ZYGO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Zygo The Frog (ZYGO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ZYGO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ZYGO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ZYGO, explorează prețul în direct al tokenului ZYGO!

Cum se cumpără ZYGO Te interesează să adaugi Zygo The Frog (ZYGO) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru ZYGO, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra ZYGO pe MEXC!

Istoric de preț pentru Zygo The Frog (ZYGO) Analiza istoricului de preț pentru ZYGO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ZYGO!

Predicție de preț pentru ZYGO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ZYGO? Pagina noastră de predicție de preț pentru ZYGO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ZYGO!

