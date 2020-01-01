Tokenomie pentru zkLink (ZKL)

Tokenomie pentru zkLink (ZKL)

Descoperă informații cheie despre zkLink (ZKL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real.
USD

Informații despre zkLink (ZKL)

zkLink aggregates and unifies liquidity across Layer 2 rollups and Layer 1 blockchains. zkLink offers two core solutions: zkLink Nova and zkLink X, using zero-knowledge technology to unify liquidity access across connected blockchains and rollups.

Pagină de internet oficială:
https://zk.link/
Carte albă:
https://docs.zk.link/docs/Introduction/
Explorator de blocuri:
https://explorer.zklink.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru zkLink (ZKL)

Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru zkLink (ZKL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.

Capitalizare de piață:
$ 4.94M
$ 4.94M$ 4.94M
Ofertă totală:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Ofertă aflată în circulație:
$ 375.15M
$ 375.15M$ 375.15M
FDV (Fully Diluted Valuation):
$ 13.17M
$ 13.17M$ 13.17M
Maxim dintotdeauna:
$ 0.765
$ 0.765$ 0.765
Minim dintotdeauna:
$ 0.0117813791188444
$ 0.0117813791188444$ 0.0117813791188444
Preț curent:
$ 0.01317
$ 0.01317$ 0.01317

Tokenomie pentru zkLink (ZKL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare

Înțelegerea tokenomiei pentru zkLink (ZKL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.

Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:

Ofertă totală:

Numărul maxim de tokenuri ZKL care au fost sau vor fi create vreodată.

Ofertă aflată în circulație:

Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.

Ofertă maximă:

Limita maximă a numărului total de tokenuri ZKL care pot exista.

FDV (Fully Diluted Valuation):

Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.

Rata inflației:

Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.

De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?

Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.

Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.

Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.

FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.

Acum că ați înțeles tokenomia pentru ZKL, explorează prețul în direct al tokenului ZKL!

Cum se cumpără ZKL

Te interesează să adaugi zkLink (ZKL) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru ZKL, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură.

Istoric de preț pentru zkLink (ZKL)

Analiza istoricului de preț pentru ZKL ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice.

Predicție de preț pentru ZKL

Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ZKL? Pagina noastră de predicție de preț pentru ZKL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

De ce ar trebui să alegi MEXC?

MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto.

Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen
Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri
#1 lichiditate în întreaga industrie
Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7
100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor
Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT
mc_how_why_title
Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT: Cea mai ușoară cale către cripto!

Declinarea responsabilității

Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.