Informații despre zkRace (ZERC) zkRace is a front-running web3 horse racing game and the world's 1st cutting-edge zk-rollup infrastructure tailored for GameFi. zkRace is a front-running web3 horse racing game and the world's 1st cutting-edge zk-rollup infrastructure tailored for GameFi. Pagină de internet oficială: https://www.zkrace.com Carte albă: https://zkrace.gitbook.io/whitepaper Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xf8428A5a99cb452Ea50B6Ea70b052DaA3dF4934F Cumpără ZERC acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru zkRace (ZERC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru zkRace (ZERC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.79M $ 1.79M $ 1.79M Ofertă totală: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Ofertă aflată în circulație: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.79M $ 1.79M $ 1.79M Maxim dintotdeauna: $ 0.4774 $ 0.4774 $ 0.4774 Minim dintotdeauna: $ 0.012985315558647192 $ 0.012985315558647192 $ 0.012985315558647192 Preț curent: $ 0.0149 $ 0.0149 $ 0.0149 Află mai mult despre prețul tokenului zkRace (ZERC)

Tokenomie pentru zkRace (ZERC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru zkRace (ZERC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ZERC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ZERC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ZERC, explorează prețul în direct al tokenului ZERC!

Cum se cumpără ZERC Te interesează să adaugi zkRace (ZERC) în portofelul tău?

Istoric de preț pentru zkRace (ZERC) Analiza istoricului de preț pentru ZERC ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ZERC!

Predicție de preț pentru ZERC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ZERC? Pagina noastră de predicție de preț pentru ZERC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ZERC!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume.

