Tokenomie pentru Zenqira (ZENQ) Descoperă informații cheie despre Zenqira (ZENQ), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Zenqira (ZENQ) ZENQ token powers AI training and decentralized computing, giving users access to computing resources without managing datacenters or GPUs. It enables passive income through GPU lending and supports investments in AI projects within the Zenqira ecosystem. ZENQ token powers AI training and decentralized computing, giving users access to computing resources without managing datacenters or GPUs. It enables passive income through GPU lending and supports investments in AI projects within the Zenqira ecosystem. Pagină de internet oficială: https://zenqira.com/ Carte albă: https://token.zenqira.com/whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0xf226432a5f49d595def3a3c51c7210b61f0aef2d Cumpără ZENQ acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Zenqira (ZENQ) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Zenqira (ZENQ), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 313.82K $ 313.82K $ 313.82K Ofertă totală: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ofertă aflată în circulație: $ 163.96M $ 163.96M $ 163.96M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 957.00K $ 957.00K $ 957.00K Maxim dintotdeauna: $ 0.0265 $ 0.0265 $ 0.0265 Minim dintotdeauna: $ 0.000057039167451318 $ 0.000057039167451318 $ 0.000057039167451318 Preț curent: $ 0.001914 $ 0.001914 $ 0.001914 Află mai mult despre prețul tokenului Zenqira (ZENQ)

Tokenomie pentru Zenqira (ZENQ): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Zenqira (ZENQ) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ZENQ care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ZENQ care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ZENQ, explorează prețul în direct al tokenului ZENQ!

Cum se cumpără ZENQ Te interesează să adaugi Zenqira (ZENQ) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru ZENQ, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra ZENQ pe MEXC!

Istoric de preț pentru Zenqira (ZENQ) Analiza istoricului de preț pentru ZENQ ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ZENQ!

Predicție de preț pentru ZENQ Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ZENQ? Pagina noastră de predicție de preț pentru ZENQ combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ZENQ!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!