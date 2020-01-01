Tokenomie pentru Yachts Coin (YTC) Descoperă informații cheie despre Yachts Coin (YTC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Yachts Coin (YTC) Yachtscoin aims to be a versatile tool for luxury lifestyle investment by supporting payments for related services such as dock fees, crew management, fuel supply, and yacht maintenance. The project aims to support cooperation with yacht manufacturers, docks, and service providers to further integrate YTC into the broader marine economy. The Yachtscoin ecosystem integrates smart contract functions to automatically execute contractual agreements in yacht sales and leasing. This feature reduces administrative overhead, minimizes fraud risks, and ensures secure, trustless transactions. By leveraging blockchain technology, YTC increases transaction transparency, giving users confidence in the security and legitimacy of their transactions. Pagină de internet oficială: https://yachtscoins.com Carte albă: https://yachtscoins.com/white-paper Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/7NaZ55Pt7Ah3xPsmWRfdEi2mv3dsd9TpHSWhTEt6pump Cumpără YTC acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Yachts Coin (YTC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Yachts Coin (YTC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 102.99K $ 102.99K $ 102.99K Ofertă totală: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Ofertă aflată în circulație: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 103.00K $ 103.00K $ 103.00K Maxim dintotdeauna: $ 0.001452 $ 0.001452 $ 0.001452 Minim dintotdeauna: $ 0.000032605905880792 $ 0.000032605905880792 $ 0.000032605905880792 Preț curent: $ 0.000103 $ 0.000103 $ 0.000103 Află mai mult despre prețul tokenului Yachts Coin (YTC)

Tokenomie pentru Yachts Coin (YTC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Yachts Coin (YTC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri YTC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri YTC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru YTC, explorează prețul în direct al tokenului YTC!

Cum se cumpără YTC Te interesează să adaugi Yachts Coin (YTC) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru YTC, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra YTC pe MEXC!

Istoric de preț pentru Yachts Coin (YTC) Analiza istoricului de preț pentru YTC ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru YTC!

Predicție de preț pentru YTC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta YTC? Pagina noastră de predicție de preț pentru YTC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul YTC!

