YAY Network is an innovative and decentralized venture capital and accelerator platform tailored to empower visionary entrepreneurs within the Web3 ecosystem. Pioneering a top-tier launchpad experience, YAY Network offers a unique blend of support services and fair funding opportunities. Through $YAY staking, users gain access to scalable Initial DEX Offerings (IDOs), as well as a Private Alpha group. By harnessing the power of blockchain technology, YAY Network ensures utmost transparency, security, and inclusivity in its funding model. Founders can confidently access a dedicated advisory team, benefiting from expert guidance in private sales, pitch development, website optimization, and more. Additionally, the platform fosters an engaged and supportive community, propelling projects forward with organic awareness and momentum. As an all-encompassing platform for Web3 innovators, YAY Network sets a new standard for decentralized venture capital, paving the way for a flourishing and vibrant landscape of groundbreaking projects and disruptive ideas.
Tokenomie pentru YAY Network (YAY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru YAY Network (YAY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri YAY care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri YAY care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru YAY, explorează prețul în direct al tokenului YAY!
Istoric de preț pentru YAY Network (YAY)
Analiza istoricului de preț pentru YAY ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice.
Predicție de preț pentru YAY
Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta YAY? Pagina noastră de predicție de preț pentru YAY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.
