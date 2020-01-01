Tokenomie pentru YAY Network (YAY) Descoperă informații cheie despre YAY Network (YAY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre YAY Network (YAY) YAY Network is an innovative and decentralized venture capital and accelerator platform tailored to empower visionary entrepreneurs within the Web3 ecosystem. Pioneering a top-tier launchpad experience, YAY Network offers a unique blend of support services and fair funding opportunities. Through $YAY staking, users gain access to scalable Initial DEX Offerings (IDOs), as well as a Private Alpha group. By harnessing the power of blockchain technology, YAY Network ensures utmost transparency, security, and inclusivity in its funding model. Founders can confidently access a dedicated advisory team, benefiting from expert guidance in private sales, pitch development, website optimization, and more. Additionally, the platform fosters an engaged and supportive community, propelling projects forward with organic awareness and momentum. As an all-encompassing platform for Web3 innovators, YAY Network sets a new standard for decentralized venture capital, paving the way for a flourishing and vibrant landscape of groundbreaking projects and disruptive ideas. Pagină de internet oficială: https://yay.network/ Carte albă: https://www.yay.games/docs/YAY_deck.pdf Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x524df384bffb18c0c8f3f43d012011f8f9795579

Tokenomie și analiză de preț pentru YAY Network (YAY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru YAY Network (YAY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 312.58K $ 312.58K $ 312.58K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 687.75M $ 687.75M $ 687.75M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 454.50K $ 454.50K $ 454.50K Maxim dintotdeauna: $ 0.088 $ 0.088 $ 0.088 Minim dintotdeauna: $ 0.000180253611537279 $ 0.000180253611537279 $ 0.000180253611537279 Preț curent: $ 0.0004545 $ 0.0004545 $ 0.0004545 Află mai mult despre prețul tokenului YAY Network (YAY)

Tokenomie pentru YAY Network (YAY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru YAY Network (YAY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri YAY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri YAY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru YAY, explorează prețul în direct al tokenului YAY!

