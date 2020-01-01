Tokenomie pentru Wall Street Memes (WSM) Descoperă informații cheie despre Wall Street Memes (WSM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Wall Street Memes (WSM) Born out of the Wall Street Memes movement the $WSM token is the ultimate expression of the internet’s triumph over rampant capitalism. Born out of the Wall Street Memes movement the $WSM token is the ultimate expression of the internet’s triumph over rampant capitalism. Pagină de internet oficială: https://wallstmemes.com/en/ Carte albă: https://wallstmemes.com/assets/documents/Whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x62694D43Ccb9B64e76e38385d15e325c7712A735 Cumpără WSM acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Wall Street Memes (WSM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Wall Street Memes (WSM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 903.71K $ 903.71K $ 903.71K Ofertă totală: $ 1.90B $ 1.90B $ 1.90B Ofertă aflată în circulație: $ 1.88B $ 1.88B $ 1.88B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 960.00K $ 960.00K $ 960.00K Maxim dintotdeauna: $ 0.07977 $ 0.07977 $ 0.07977 Minim dintotdeauna: $ 0.000384323782852664 $ 0.000384323782852664 $ 0.000384323782852664 Preț curent: $ 0.00048 $ 0.00048 $ 0.00048 Află mai mult despre prețul tokenului Wall Street Memes (WSM)

Tokenomie pentru Wall Street Memes (WSM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Wall Street Memes (WSM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WSM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WSM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WSM, explorează prețul în direct al tokenului WSM!

Cum se cumpără WSM Te interesează să adaugi Wall Street Memes (WSM) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru WSM, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra WSM pe MEXC!

Istoric de preț pentru Wall Street Memes (WSM) Analiza istoricului de preț pentru WSM ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru WSM!

Predicție de preț pentru WSM Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta WSM? Pagina noastră de predicție de preț pentru WSM combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul WSM!

