Informații despre WeSendit (WSI) WeSendit is the first Web3 file transfer & storage service aggregator platform that connects the people, businesses and data of today with the Web3 world of tomorrow. Its service includes but not limited to decentralized file storage solutions, end-to-end file encryption transfers, branding services and paid downloadable links. The WeSendit token isn't just a cryptocurrency; it's a utility key to unlock a world of advantages within the Web3 ecosystem. Pagină de internet oficială: https://wesendit.io Carte albă: https://docsend.com/view/p6nvtkkgrim59tw7 Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x837A130aED114300Bab4f9f1F4f500682f7efd48

Tokenomie și analiză de preț pentru WeSendit (WSI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru WeSendit (WSI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 728.03K $ 728.03K $ 728.03K Ofertă totală: $ 1.24B $ 1.24B $ 1.24B Ofertă aflată în circulație: $ 800.03M $ 800.03M $ 800.03M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Maxim dintotdeauna: $ 0.06667 $ 0.06667 $ 0.06667 Minim dintotdeauna: $ 0.000888420167768985 $ 0.000888420167768985 $ 0.000888420167768985 Preț curent: $ 0.00091 $ 0.00091 $ 0.00091 Află mai mult despre prețul tokenului WeSendit (WSI)

Tokenomie pentru WeSendit (WSI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru WeSendit (WSI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WSI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WSI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WSI, explorează prețul în direct al tokenului WSI!

