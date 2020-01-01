Tokenomie pentru NFT Worlds (WRLD) Descoperă informații cheie despre NFT Worlds (WRLD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre NFT Worlds (WRLD) NFT Worlds are a collection of non-fungible tokens (NFTs) living on the Ethereum blockchain. Each NFT World is an explorable, limitless world that can be built into anything you can imagine.NFT Worlds are Minecraft compatible, massively multiplayer, will have developer APIs, are decentralized, and more. Pagină de internet oficială: https://www.nftworlds.com/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xd5d86fc8d5c0ea1ac1ac5dfab6e529c9967a45e9

Tokenomie și analiză de preț pentru NFT Worlds (WRLD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru NFT Worlds (WRLD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.46M $ 2.46M $ 2.46M Ofertă totală: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Ofertă aflată în circulație: $ 712.09M $ 712.09M $ 712.09M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 17.28M $ 17.28M $ 17.28M Maxim dintotdeauna: $ 0.6322 $ 0.6322 $ 0.6322 Minim dintotdeauna: $ 0.003379769586845409 $ 0.003379769586845409 $ 0.003379769586845409 Preț curent: $ 0.003455 $ 0.003455 $ 0.003455 Află mai mult despre prețul tokenului NFT Worlds (WRLD)

Tokenomie pentru NFT Worlds (WRLD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru NFT Worlds (WRLD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WRLD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WRLD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WRLD, explorează prețul în direct al tokenului WRLD!

Cum se cumpără WRLD Te interesează să adaugi NFT Worlds (WRLD) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru WRLD, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra WRLD pe MEXC!

Istoric de preț pentru NFT Worlds (WRLD) Analiza istoricului de preț pentru WRLD ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru WRLD!

Predicție de preț pentru WRLD Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta WRLD? Pagina noastră de predicție de preț pentru WRLD combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul WRLD!

