Informații despre Wombat Exchange (WOM) Wombat Exchange is a multi-chain stable swap built natively on the BNB Chain. Wombat adopts the concepts of asset-liability management and coverage ratio, enabling various stablecoins to be swapped at minimal slippage and the ability to single-stake stablecoins for sustainable yield. Wombat Exchange is a multi-chain stable swap built natively on the BNB Chain. Wombat adopts the concepts of asset-liability management and coverage ratio, enabling various stablecoins to be swapped at minimal slippage and the ability to single-stake stablecoins for sustainable yield. Pagină de internet oficială: https://wombat.exchange Carte albă: https://www.wombat.exchange/Wombat_Whitepaper_Public.pdf Explorator de blocuri: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xc0B314a8c08637685Fc3daFC477b92028c540CFB Cumpără WOM acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Wombat Exchange (WOM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Wombat Exchange (WOM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 133.97K $ 133.97K $ 133.97K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 58.53M $ 58.53M $ 58.53M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.29M $ 2.29M $ 2.29M Maxim dintotdeauna: $ 0.2298 $ 0.2298 $ 0.2298 Minim dintotdeauna: $ 0.002020343999696185 $ 0.002020343999696185 $ 0.002020343999696185 Preț curent: $ 0.002289 $ 0.002289 $ 0.002289 Află mai mult despre prețul tokenului Wombat Exchange (WOM)

Tokenomie pentru Wombat Exchange (WOM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Wombat Exchange (WOM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WOM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WOM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WOM, explorează prețul în direct al tokenului WOM!

Istoric de preț pentru Wombat Exchange (WOM) Analiza istoricului de preț pentru WOM ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru WOM!

Predicție de preț pentru WOM Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta WOM? Pagina noastră de predicție de preț pentru WOM combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul WOM!

