Tokenomie pentru Wojak (WOJAK) Descoperă informații cheie despre Wojak (WOJAK), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Wojak (WOJAK) WOJAK este o monedă meme. WOJAK este o monedă meme. Pagină de internet oficială: https://linktr.ee/wojaketh Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/6bn6rKWbTRAQwizwqEfcmpAtoAMnqzfG7F8DYMK5reYn Cumpără WOJAK acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Wojak (WOJAK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Wojak (WOJAK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 18.65M $ 18.65M $ 18.65M Ofertă totală: $ 69.42B $ 69.42B $ 69.42B Ofertă aflată în circulație: $ 69.40B $ 69.40B $ 69.40B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 18.65M $ 18.65M $ 18.65M Maxim dintotdeauna: $ 0.0021 $ 0.0021 $ 0.0021 Minim dintotdeauna: $ 0.000002963817788091 $ 0.000002963817788091 $ 0.000002963817788091 Preț curent: $ 0.0002687 $ 0.0002687 $ 0.0002687 Află mai mult despre prețul tokenului Wojak (WOJAK)

Tokenomie pentru Wojak (WOJAK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Wojak (WOJAK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WOJAK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WOJAK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WOJAK, explorează prețul în direct al tokenului WOJAK!

Cum se cumpără WOJAK Te interesează să adaugi Wojak (WOJAK) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru WOJAK, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra WOJAK pe MEXC!

Istoric de preț pentru Wojak (WOJAK) Analiza istoricului de preț pentru WOJAK ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru WOJAK!

Predicție de preț pentru WOJAK Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta WOJAK? Pagina noastră de predicție de preț pentru WOJAK combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul WOJAK!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!