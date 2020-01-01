Tokenomie pentru Windfall Token (WFT) Descoperă informații cheie despre Windfall Token (WFT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Windfall Token (WFT) Windfall aspires to become one of the leading virtual real estate medium to provide exposure to the burgeoning virtual real estate industry through virtual real estate portal. Pagină de internet oficială: https://windfalltoken.io/ Carte albă: https://whitepaper.windfalltoken.io Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x876866eF03d1bD9cC7afDC2DF9Bf21b21A57af04

Tokenomie și analiză de preț pentru Windfall Token (WFT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Windfall Token (WFT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 573.60K $ 573.60K $ 573.60K Maxim dintotdeauna: $ 0.2875 $ 0.2875 $ 0.2875 Minim dintotdeauna: $ 0.002999401023458342 $ 0.002999401023458342 $ 0.002999401023458342 Preț curent: $ 0.005736 $ 0.005736 $ 0.005736 Află mai mult despre prețul tokenului Windfall Token (WFT)

Tokenomie pentru Windfall Token (WFT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Windfall Token (WFT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WFT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WFT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WFT, explorează prețul în direct al tokenului WFT!

Cum se cumpără WFT Te interesează să adaugi Windfall Token (WFT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru WFT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P.

Istoric de preț pentru Windfall Token (WFT) Analiza istoricului de preț pentru WFT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru WFT!

Predicție de preț pentru WFT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta WFT? Pagina noastră de predicție de preț pentru WFT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul WFT!

