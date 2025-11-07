BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru WEED Token astăzi este 0.0080474 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru WEED în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru WEED pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru WEED Token astăzi este 0.0080474 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru WEED în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru WEED pe MEXC acum.

Mai multe despre WEED

Informații de preț pentru WEED

Ce este WEED

Tokenomie pentru WEED

Prognoza prețurilor pentru WEED

Istoric WEED

Ghid de cumpărare WEED

Convertor valutar WEED în fiduciar

WEED Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo WEED Token

Pret WEED Token (WEED)

Preț în timp real pentru 1 WEED în USD:

$0.0080474
$0.0080474$0.0080474
0.00%1D
USD
WEED Token (WEED) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:25:40 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru WEED Token (WEED) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.00689
$ 0.00689$ 0.00689
Minim 24 h
$ 0.0093619
$ 0.0093619$ 0.0093619
Maxim 24 h

$ 0.00689
$ 0.00689$ 0.00689

$ 0.0093619
$ 0.0093619$ 0.0093619

--
----

--
----

-10.17%

0.00%

-55.67%

-55.67%

Prețul în timp real pentru WEED Token (WEED) este $ 0.0080474. În ultimele 24 de ore, tokenul WEED a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00689 și un maxim de $ 0.0093619, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WEED este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WEED s-a modificat cu -10.17% în decursul ultimei ore, cu 0.00% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -55.67% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața WEED Token (WEED)

--
----

$ 56.65K
$ 56.65K$ 56.65K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Capitalizarea de piață actuală pentru WEED Token este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 56.65K. Oferta aflată în circulație pentru WEED este --, cu o ofertă totală de --. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este --.

Istoric de preț pentru WEED Token (WEED) USD

Urmărește modificările de preț pentru WEED Token pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 00.00%
30 de zile$ -0.0702526-89.73%
60 de zile$ -0.1919526-95.98%
90 de zile$ -0.1919526-95.98%
Modificare de preț astăzi pentru WEED Token

Astăzi, WEED a înregistrat o modificare de $ 0 (0.00%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru WEED Token

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0702526 (-89.73%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru WEED Token

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, WEED a văzut o modificare de $ -0.1919526 (-95.98%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru WEED Token

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.1919526 (-95.98%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru WEED Token (WEED)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru WEED Token.

Ce este WEED Token (WEED)

The native token of Facility Game.

Tokenul WEED Token este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile WEED Token. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru WEED pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre WEED Token pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare WEED Token fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru WEED Token (USD)

Ce valoare va avea WEED Token (WEED) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale WEED Token (WEED) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru WEED Token.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru WEED Token!

Tokenomie pentru WEED Token (WEED)

Înțelegerea tokenomică a WEED Token (WEED) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru WEED!

Cum se cumpără WEED Token (WEED)

Vrei să știi cum să cumperi WEED Token? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra WEED Token cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

WEED în monede locale

1 WEED Token(WEED) în VND
211.767331
1 WEED Token(WEED) în AUD
A$0.012392996
1 WEED Token(WEED) în GBP
0.006116024
1 WEED Token(WEED) în EUR
0.006920764
1 WEED Token(WEED) în USD
$0.0080474
1 WEED Token(WEED) în MYR
RM0.033638132
1 WEED Token(WEED) în TRY
0.338876014
1 WEED Token(WEED) în JPY
¥1.2312522
1 WEED Token(WEED) în ARS
ARS$11.679754938
1 WEED Token(WEED) în RUB
0.653207458
1 WEED Token(WEED) în INR
0.71340201
1 WEED Token(WEED) în IDR
Rp134.123279684
1 WEED Token(WEED) în PHP
0.4747966
1 WEED Token(WEED) în EGP
￡E.0.380561546
1 WEED Token(WEED) în BRL
R$0.04305359
1 WEED Token(WEED) în CAD
C$0.011346834
1 WEED Token(WEED) în BDT
0.981863274
1 WEED Token(WEED) în NGN
11.578921016
1 WEED Token(WEED) în COP
$30.715235846
1 WEED Token(WEED) în ZAR
R.0.14002476
1 WEED Token(WEED) în UAH
0.338473644
1 WEED Token(WEED) în TZS
T.Sh.19.7724618
1 WEED Token(WEED) în VES
Bs1.7945702
1 WEED Token(WEED) în CLP
$7.5886982
1 WEED Token(WEED) în PKR
Rs2.274517136
1 WEED Token(WEED) în KZT
4.233173822
1 WEED Token(WEED) în THB
฿0.26073576
1 WEED Token(WEED) în TWD
NT$0.249549874
1 WEED Token(WEED) în AED
د.إ0.029533958
1 WEED Token(WEED) în CHF
Fr0.00643792
1 WEED Token(WEED) în HKD
HK$0.062528298
1 WEED Token(WEED) în AMD
֏3.07732576
1 WEED Token(WEED) în MAD
.د.م0.074921294
1 WEED Token(WEED) în MXN
$0.150003536
1 WEED Token(WEED) în SAR
ريال0.03017775
1 WEED Token(WEED) în ETB
Br1.235195426
1 WEED Token(WEED) în KES
KSh1.039241236
1 WEED Token(WEED) în JOD
د.أ0.0057056066
1 WEED Token(WEED) în PLN
0.029614432
1 WEED Token(WEED) în RON
лв0.03540856
1 WEED Token(WEED) în SEK
kr0.077174566
1 WEED Token(WEED) în BGN
лв0.013600106
1 WEED Token(WEED) în HUF
Ft2.696844688
1 WEED Token(WEED) în CZK
0.169719666
1 WEED Token(WEED) în KWD
د.ك0.0024625044
1 WEED Token(WEED) în ILS
0.026314998
1 WEED Token(WEED) în BOB
Bs0.05552706
1 WEED Token(WEED) în AZN
0.01368058
1 WEED Token(WEED) în TJS
SM0.074197028
1 WEED Token(WEED) în GEL
0.021808454
1 WEED Token(WEED) în AOA
Kz7.34244776
1 WEED Token(WEED) în BHD
.د.ب0.0030258224
1 WEED Token(WEED) în BMD
$0.0080474
1 WEED Token(WEED) în DKK
kr0.052066678
1 WEED Token(WEED) în HNL
L0.211485672
1 WEED Token(WEED) în MUR
0.3701804
1 WEED Token(WEED) în NAD
$0.139783338
1 WEED Token(WEED) în NOK
kr0.082244428
1 WEED Token(WEED) în NZD
$0.014243898
1 WEED Token(WEED) în PAB
B/.0.0080474
1 WEED Token(WEED) în PGK
K0.034362398
1 WEED Token(WEED) în QAR
ر.ق0.029292536
1 WEED Token(WEED) în RSD
дин.0.818098684
1 WEED Token(WEED) în UZS
soʻm95.802365624
1 WEED Token(WEED) în ALL
L0.674935438
1 WEED Token(WEED) în ANG
ƒ0.014404846
1 WEED Token(WEED) în AWG
ƒ0.01448532
1 WEED Token(WEED) în BBD
$0.0160948
1 WEED Token(WEED) în BAM
KM0.013600106
1 WEED Token(WEED) în BIF
Fr23.7317826
1 WEED Token(WEED) în BND
$0.01046162
1 WEED Token(WEED) în BSD
$0.0080474
1 WEED Token(WEED) în JMD
$1.29040059
1 WEED Token(WEED) în KHR
32.318841244
1 WEED Token(WEED) în KMF
Fr3.4281924
1 WEED Token(WEED) în LAK
174.943474762
1 WEED Token(WEED) în LKR
රු2.453410838
1 WEED Token(WEED) în MDL
L0.137691014
1 WEED Token(WEED) în MGA
Ar36.2495133
1 WEED Token(WEED) în MOP
P0.0643792
1 WEED Token(WEED) în MVR
0.12392996
1 WEED Token(WEED) în MWK
MK13.94694894
1 WEED Token(WEED) în MZN
MT0.51463123
1 WEED Token(WEED) în NPR
रु1.14031658
1 WEED Token(WEED) în PYG
57.0721608
1 WEED Token(WEED) în RWF
Fr11.6928722
1 WEED Token(WEED) în SBD
$0.066149628
1 WEED Token(WEED) în SCR
0.110571276
1 WEED Token(WEED) în SRD
$0.3098249
1 WEED Token(WEED) în SVC
$0.070334276
1 WEED Token(WEED) în SZL
L0.13962239
1 WEED Token(WEED) în TMT
m0.0281659
1 WEED Token(WEED) în TND
د.ت0.0238122566
1 WEED Token(WEED) în TTD
$0.054480898
1 WEED Token(WEED) în UGX
Sh28.1337104
1 WEED Token(WEED) în XAF
Fr4.5709232
1 WEED Token(WEED) în XCD
$0.02172798
1 WEED Token(WEED) în XOF
Fr4.5709232
1 WEED Token(WEED) în XPF
Fr0.8288822
1 WEED Token(WEED) în BWP
P0.10823753
1 WEED Token(WEED) în BZD
$0.016175274
1 WEED Token(WEED) în CVE
$0.769975232
1 WEED Token(WEED) în DJF
Fr1.4324372
1 WEED Token(WEED) în DOP
$0.517608768
1 WEED Token(WEED) în DZD
د.ج1.050024752
1 WEED Token(WEED) în FJD
$0.018348072
1 WEED Token(WEED) în GNF
Fr69.972143
1 WEED Token(WEED) în GTQ
Q0.061643084
1 WEED Token(WEED) în GYD
$1.683194184
1 WEED Token(WEED) în ISK
kr1.0139724

Resursă WEED Token

Pentru o înțelegere mai aprofundată a WEED Token, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre WEED Token

Cât valorează WEED Token (WEED) astăzi?
Prețul pe viu pentru WEED în USD este 0.0080474 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru WEED în USD?
Prețul actual pentru WEED la USD este $ 0.0080474. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru WEED Token?
Capitalizarea de piață pentru WEED este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru WEED?
Ofertă aflată în circulație pentru WEED este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru WEED?
WEED a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru WEED?
WEED a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru WEED?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru WEED este $ 56.65K USD.
Va crește WEED în acest an?
WEED ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru WEED pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:25:40 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru WEED Token (WEED)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator WEED în USD

Sumă

WEED
WEED
USD
USD

1 WEED = 0.0080474 USD

Tranzacționează WEED

WEED/USDT
$0.0080474
$0.0080474$0.0080474
-0.01%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,711.18
$101,711.18$101,711.18

-0.28%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,291.30
$3,291.30$3,291.30

-0.26%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.29
$156.29$156.29

+0.23%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,480.87
$1,480.87$1,480.87

0.00%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,711.18
$101,711.18$101,711.18

-0.28%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,291.30
$3,291.30$3,291.30

-0.26%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2377
$2.2377$2.2377

+0.14%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.29
$156.29$156.29

+0.23%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0020
$1.0020$1.0020

-1.38%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.54
$30.54$30.54

+103.60%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1351
$0.1351$0.1351

+170.20%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004315
$0.0004315$0.0004315

+187.66%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.040000
$0.040000$0.040000

+3,900.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.677
$4.677$4.677

+367.70%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1351
$0.1351$0.1351

+170.20%

Logo Fortune Room

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000000000000392
$0.000000000000000000000000392$0.000000000000000000000000392

+74.22%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000001768
$0.000001768$0.000001768

+62.05%