Prețul în timp real pentru Weasy AI astăzi este 0.0000037 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru WEASY în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru WEASY pe MEXC acum.

Preț în timp real pentru 1 WEASY în USD:

$0.0000037
$0.0000037
0.00%1D
USD
Weasy AI (WEASY) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:25:31 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Weasy AI (WEASY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.0000033
$ 0.0000033
Minim 24 h
$ 0.00000486
$ 0.00000486
Maxim 24 h

$ 0.0000033
$ 0.0000033

$ 0.00000486
$ 0.00000486

--
----

--
----

0.00%

0.00%

+13.84%

+13.84%

Prețul în timp real pentru Weasy AI (WEASY) este $ 0.0000037. În ultimele 24 de ore, tokenul WEASY a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0000033 și un maxim de $ 0.00000486, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WEASY este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WEASY s-a modificat cu 0.00% în decursul ultimei ore, cu 0.00% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +13.84% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Weasy AI (WEASY)

--
----

$ 2.37K
$ 2.37K

$ 3.70K
$ 3.70K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru Weasy AI este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 2.37K. Oferta aflată în circulație pentru WEASY este --, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 3.70K.

Istoric de preț pentru Weasy AI (WEASY) USD

Urmărește modificările de preț pentru Weasy AI pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 00.00%
30 de zile$ -0.0000041-52.57%
60 de zile$ -0.00004381-92.22%
90 de zile$ -0.0049963-99.93%
Modificare de preț astăzi pentru Weasy AI

Astăzi, WEASY a înregistrat o modificare de $ 0 (0.00%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Weasy AI

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0000041 (-52.57%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Weasy AI

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, WEASY a văzut o modificare de $ -0.00004381 (-92.22%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Weasy AI

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0049963 (-99.93%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Weasy AI (WEASY)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Weasy AI.

Ce este Weasy AI (WEASY)

At Weasy AI, we believe visual content should be both powerful and protected. That’s why we built a system where users can create highly specific visuals using natural language prompts, and instantly license them as NFTs — without worrying about design files or copyright issues.

Tokenul Weasy AI este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Weasy AI. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru WEASY pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Weasy AI pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Weasy AI fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Weasy AI (USD)

Ce valoare va avea Weasy AI (WEASY) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Weasy AI (WEASY) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Weasy AI.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Weasy AI!

Tokenomie pentru Weasy AI (WEASY)

Înțelegerea tokenomică a Weasy AI (WEASY) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru WEASY!

Cum se cumpără Weasy AI (WEASY)

Vrei să știi cum să cumperi Weasy AI? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Weasy AI cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

WEASY în monede locale

1 Weasy AI(WEASY) în VND
0.0973655
1 Weasy AI(WEASY) în AUD
A$0.000005698
1 Weasy AI(WEASY) în GBP
0.000002812
1 Weasy AI(WEASY) în EUR
0.000003182
1 Weasy AI(WEASY) în USD
$0.0000037
1 Weasy AI(WEASY) în MYR
RM0.000015466
1 Weasy AI(WEASY) în TRY
0.000155807
1 Weasy AI(WEASY) în JPY
¥0.0005661
1 Weasy AI(WEASY) în ARS
ARS$0.005370069
1 Weasy AI(WEASY) în RUB
0.000300329
1 Weasy AI(WEASY) în INR
0.000328005
1 Weasy AI(WEASY) în IDR
Rp0.061666642
1 Weasy AI(WEASY) în PHP
0.0002183
1 Weasy AI(WEASY) în EGP
￡E.0.000174973
1 Weasy AI(WEASY) în BRL
R$0.000019795
1 Weasy AI(WEASY) în CAD
C$0.000005217
1 Weasy AI(WEASY) în BDT
0.000451437
1 Weasy AI(WEASY) în NGN
0.005323708
1 Weasy AI(WEASY) în COP
$0.014122123
1 Weasy AI(WEASY) în ZAR
R.0.00006438
1 Weasy AI(WEASY) în UAH
0.000155622
1 Weasy AI(WEASY) în TZS
T.Sh.0.0090909
1 Weasy AI(WEASY) în VES
Bs0.0008251
1 Weasy AI(WEASY) în CLP
$0.0034891
1 Weasy AI(WEASY) în PKR
Rs0.001045768
1 Weasy AI(WEASY) în KZT
0.001946311
1 Weasy AI(WEASY) în THB
฿0.00011988
1 Weasy AI(WEASY) în TWD
NT$0.000114737
1 Weasy AI(WEASY) în AED
د.إ0.000013579
1 Weasy AI(WEASY) în CHF
Fr0.00000296
1 Weasy AI(WEASY) în HKD
HK$0.000028749
1 Weasy AI(WEASY) în AMD
֏0.00141488
1 Weasy AI(WEASY) în MAD
.د.م0.000034447
1 Weasy AI(WEASY) în MXN
$0.000068968
1 Weasy AI(WEASY) în SAR
ريال0.000013875
1 Weasy AI(WEASY) în ETB
Br0.000567913
1 Weasy AI(WEASY) în KES
KSh0.000477818
1 Weasy AI(WEASY) în JOD
د.أ0.0000026233
1 Weasy AI(WEASY) în PLN
0.000013616
1 Weasy AI(WEASY) în RON
лв0.00001628
1 Weasy AI(WEASY) în SEK
kr0.000035483
1 Weasy AI(WEASY) în BGN
лв0.000006253
1 Weasy AI(WEASY) în HUF
Ft0.001239944
1 Weasy AI(WEASY) în CZK
0.000078033
1 Weasy AI(WEASY) în KWD
د.ك0.0000011322
1 Weasy AI(WEASY) în ILS
0.000012099
1 Weasy AI(WEASY) în BOB
Bs0.00002553
1 Weasy AI(WEASY) în AZN
0.00000629
1 Weasy AI(WEASY) în TJS
SM0.000034114
1 Weasy AI(WEASY) în GEL
0.000010027
1 Weasy AI(WEASY) în AOA
Kz0.00337588
1 Weasy AI(WEASY) în BHD
.د.ب0.0000013912
1 Weasy AI(WEASY) în BMD
$0.0000037
1 Weasy AI(WEASY) în DKK
kr0.000023939
1 Weasy AI(WEASY) în HNL
L0.000097236
1 Weasy AI(WEASY) în MUR
0.0001702
1 Weasy AI(WEASY) în NAD
$0.000064269
1 Weasy AI(WEASY) în NOK
kr0.000037814
1 Weasy AI(WEASY) în NZD
$0.000006549
1 Weasy AI(WEASY) în PAB
B/.0.0000037
1 Weasy AI(WEASY) în PGK
K0.000015799
1 Weasy AI(WEASY) în QAR
ر.ق0.000013468
1 Weasy AI(WEASY) în RSD
дин.0.000376142
1 Weasy AI(WEASY) în UZS
soʻm0.044047612
1 Weasy AI(WEASY) în ALL
L0.000310319
1 Weasy AI(WEASY) în ANG
ƒ0.000006623
1 Weasy AI(WEASY) în AWG
ƒ0.00000666
1 Weasy AI(WEASY) în BBD
$0.0000074
1 Weasy AI(WEASY) în BAM
KM0.000006253
1 Weasy AI(WEASY) în BIF
Fr0.0109113
1 Weasy AI(WEASY) în BND
$0.00000481
1 Weasy AI(WEASY) în BSD
$0.0000037
1 Weasy AI(WEASY) în JMD
$0.000593295
1 Weasy AI(WEASY) în KHR
0.014859422
1 Weasy AI(WEASY) în KMF
Fr0.0015762
1 Weasy AI(WEASY) în LAK
0.080434781
1 Weasy AI(WEASY) în LKR
රු0.001128019
1 Weasy AI(WEASY) în MDL
L0.000063307
1 Weasy AI(WEASY) în MGA
Ar0.01666665
1 Weasy AI(WEASY) în MOP
P0.0000296
1 Weasy AI(WEASY) în MVR
0.00005698
1 Weasy AI(WEASY) în MWK
MK0.00641247
1 Weasy AI(WEASY) în MZN
MT0.000236615
1 Weasy AI(WEASY) în NPR
रु0.00052429
1 Weasy AI(WEASY) în PYG
0.0262404
1 Weasy AI(WEASY) în RWF
Fr0.0053761
1 Weasy AI(WEASY) în SBD
$0.000030414
1 Weasy AI(WEASY) în SCR
0.000050838
1 Weasy AI(WEASY) în SRD
$0.00014245
1 Weasy AI(WEASY) în SVC
$0.000032338
1 Weasy AI(WEASY) în SZL
L0.000064195
1 Weasy AI(WEASY) în TMT
m0.00001295
1 Weasy AI(WEASY) în TND
د.ت0.0000109483
1 Weasy AI(WEASY) în TTD
$0.000025049
1 Weasy AI(WEASY) în UGX
Sh0.0129352
1 Weasy AI(WEASY) în XAF
Fr0.0021016
1 Weasy AI(WEASY) în XCD
$0.00000999
1 Weasy AI(WEASY) în XOF
Fr0.0021016
1 Weasy AI(WEASY) în XPF
Fr0.0003811
1 Weasy AI(WEASY) în BWP
P0.000049765
1 Weasy AI(WEASY) în BZD
$0.000007437
1 Weasy AI(WEASY) în CVE
$0.000354016
1 Weasy AI(WEASY) în DJF
Fr0.0006586
1 Weasy AI(WEASY) în DOP
$0.000237984
1 Weasy AI(WEASY) în DZD
د.ج0.000482776
1 Weasy AI(WEASY) în FJD
$0.000008436
1 Weasy AI(WEASY) în GNF
Fr0.0321715
1 Weasy AI(WEASY) în GTQ
Q0.000028342
1 Weasy AI(WEASY) în GYD
$0.000773892
1 Weasy AI(WEASY) în ISK
kr0.0004662

Resursă Weasy AI

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Weasy AI, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Weasy AI oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Weasy AI

Cât valorează Weasy AI (WEASY) astăzi?
Prețul pe viu pentru WEASY în USD este 0.0000037 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru WEASY în USD?
Prețul actual pentru WEASY la USD este $ 0.0000037. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Weasy AI?
Capitalizarea de piață pentru WEASY este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru WEASY?
Ofertă aflată în circulație pentru WEASY este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru WEASY?
WEASY a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru WEASY?
WEASY a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru WEASY?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru WEASY este $ 2.37K USD.
Va crește WEASY în acest an?
WEASY ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru WEASY pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:25:31 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Weasy AI (WEASY)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

