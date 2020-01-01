Tokenomie pentru WanderCoin (WANDER) Descoperă informații cheie despre WanderCoin (WANDER), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre WanderCoin (WANDER) WanderCorp is a gaming and entertainment ecosytem powering Wanderers and beyond with $WANDER. The galaxy is your arcade and $WANDER is the token. $WANDER integrates across platforms and games, providing players with opportunities to engage, create, collect and earn within the Wanderers universe and greater entertainment platform. Pagină de internet oficială: https://www.wandercoin.ai/ Carte albă: https://wanderers-1.gitbook.io/wandercorp Explorator de blocuri: https://basescan.org/address/0xef0fd52e65DdcDc201E2055a94D2aBff6fF10a7a

Tokenomie și analiză de preț pentru WanderCoin (WANDER) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru WanderCoin (WANDER), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 746.67K $ 746.67K $ 746.67K Maxim dintotdeauna: $ 0.0548 $ 0.0548 $ 0.0548 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.00084 $ 0.00084 $ 0.00084 Află mai mult despre prețul tokenului WanderCoin (WANDER)

Tokenomie pentru WanderCoin (WANDER): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru WanderCoin (WANDER) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WANDER care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WANDER care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WANDER, explorează prețul în direct al tokenului WANDER!

Cum se cumpără WANDER Te interesează să adaugi WanderCoin (WANDER) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru WANDER, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură.

Istoric de preț pentru WanderCoin (WANDER) Analiza istoricului de preț pentru WANDER ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice.

Predicție de preț pentru WANDER Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta WANDER? Pagina noastră de predicție de preț pentru WANDER combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

