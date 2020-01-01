Tokenomie pentru Veritas (VPT) Descoperă informații cheie despre Veritas (VPT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Veritas (VPT) Veritas is an AI security protocol for autonomous vulnerability detection and self-healing smart contracts. Built on custom-trained AI and multi-agent framework infrastructure, it finds and fixes vulnerabilities in real-time, brings high-end security to early-stage projects at minimal cost and backs everything with full insurance coverage against attacks. Veritas is an AI security protocol for autonomous vulnerability detection and self-healing smart contracts. Built on custom-trained AI and multi-agent framework infrastructure, it finds and fixes vulnerabilities in real-time, brings high-end security to early-stage projects at minimal cost and backs everything with full insurance coverage against attacks. Pagină de internet oficială: https://veritasprotocol.com/ Carte albă: https://docs.veritasprotocol.com/ Explorator de blocuri: https://basescan.org/token/0x00096697dc24bd10423690126d91546a20ccb3f0 Cumpără VPT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Veritas (VPT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Veritas (VPT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 65.99K $ 65.99K $ 65.99K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 268.13M $ 268.13M $ 268.13M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 246.10K $ 246.10K $ 246.10K Maxim dintotdeauna: $ 0.054879 $ 0.054879 $ 0.054879 Minim dintotdeauna: $ 0.000126522648164317 $ 0.000126522648164317 $ 0.000126522648164317 Preț curent: $ 0.0002461 $ 0.0002461 $ 0.0002461 Află mai mult despre prețul tokenului Veritas (VPT)

Tokenomie pentru Veritas (VPT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Veritas (VPT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri VPT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri VPT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru VPT, explorează prețul în direct al tokenului VPT!

