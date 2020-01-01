Tokenomie pentru Veloce (VEXT) Descoperă informații cheie despre Veloce (VEXT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Veloce (VEXT) Veloce (VEXT), the world’s leading digital racing media network, entered the world of Web3 with the launch of its blockchain utility and governance token, VEXT. VEXT allows the Veloce community to influence and govern key decentralized Veloce assets. The Veloce brand comprises industry-leading gaming and racing platform Veloce Esports, and race-winning outfit Veloce Racing, which competes in the renowned Extreme E championship. Veloce (VEXT), the world’s leading digital racing media network, entered the world of Web3 with the launch of its blockchain utility and governance token, VEXT. VEXT allows the Veloce community to influence and govern key decentralized Veloce assets. The Veloce brand comprises industry-leading gaming and racing platform Veloce Esports, and race-winning outfit Veloce Racing, which competes in the renowned Extreme E championship. Pagină de internet oficială: https://www.velocemediagroup.com/vext Carte albă: https://docs.velocemediagroup.com/whitepaper Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xB2492E97a68a6E4B9E9a11B99F6C42E5aCCD38c7 Cumpără VEXT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Veloce (VEXT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Veloce (VEXT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 313.90K $ 313.90K $ 313.90K Ofertă totală: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Ofertă aflată în circulație: $ 216.48M $ 216.48M $ 216.48M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 435.00K $ 435.00K $ 435.00K Maxim dintotdeauna: $ 0.8438 $ 0.8438 $ 0.8438 Minim dintotdeauna: $ 0.001242547142986809 $ 0.001242547142986809 $ 0.001242547142986809 Preț curent: $ 0.00145 $ 0.00145 $ 0.00145 Află mai mult despre prețul tokenului Veloce (VEXT)

Tokenomie pentru Veloce (VEXT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Veloce (VEXT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri VEXT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri VEXT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru VEXT, explorează prețul în direct al tokenului VEXT!

Cum se cumpără VEXT Te interesează să adaugi Veloce (VEXT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru VEXT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra VEXT pe MEXC!

Istoric de preț pentru Veloce (VEXT) Analiza istoricului de preț pentru VEXT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru VEXT!

Predicție de preț pentru VEXT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta VEXT? Pagina noastră de predicție de preț pentru VEXT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul VEXT!

