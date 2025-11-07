BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Unstable Tether astăzi este 0.0001153 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru USDUT în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru USDUT pe MEXC acum.

Logo Unstable Tether

Pret Unstable Tether (USDUT)

Preț în timp real pentru 1 USDUT în USD:

$0.0001158
$0.0001158$0.0001158
+0.34%1D
USD
Unstable Tether (USDUT) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:24:16 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Unstable Tether (USDUT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.0001143
$ 0.0001143$ 0.0001143
Minim 24 h
$ 0.0001207
$ 0.0001207$ 0.0001207
Maxim 24 h

$ 0.0001143
$ 0.0001143$ 0.0001143

$ 0.0001207
$ 0.0001207$ 0.0001207

--
----

--
----

-0.44%

+0.34%

-24.79%

-24.79%

Prețul în timp real pentru Unstable Tether (USDUT) este $ 0.0001153. În ultimele 24 de ore, tokenul USDUT a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0001143 și un maxim de $ 0.0001207, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru USDUT este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, USDUT s-a modificat cu -0.44% în decursul ultimei ore, cu +0.34% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -24.79% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Unstable Tether (USDUT)

--
----

$ 55.52K
$ 55.52K$ 55.52K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Capitalizarea de piață actuală pentru Unstable Tether este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 55.52K. Oferta aflată în circulație pentru USDUT este --, cu o ofertă totală de --. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este --.

Istoric de preț pentru Unstable Tether (USDUT) USD

Urmărește modificările de preț pentru Unstable Tether pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.000000392+0.34%
30 de zile$ -0.0001612-58.31%
60 de zile$ -0.0019237-94.35%
90 de zile$ -0.0018847-94.24%
Modificare de preț astăzi pentru Unstable Tether

Astăzi, USDUT a înregistrat o modificare de $ +0.000000392 (+0.34%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Unstable Tether

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0001612 (-58.31%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Unstable Tether

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, USDUT a văzut o modificare de $ -0.0019237 (-94.35%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Unstable Tether

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0018847 (-94.24%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Unstable Tether (USDUT)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Unstable Tether.

Ce este Unstable Tether (USDUT)

USDUT is a meme coin themed around the “unstable dollar peg,” with a narrative centered on deliberate instability to drive speculative interest.

Tokenul Unstable Tether este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Unstable Tether. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru USDUT pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Unstable Tether pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Unstable Tether fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Unstable Tether (USD)

Ce valoare va avea Unstable Tether (USDUT) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Unstable Tether (USDUT) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Unstable Tether.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Unstable Tether!

Tokenomie pentru Unstable Tether (USDUT)

Înțelegerea tokenomică a Unstable Tether (USDUT) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru USDUT!

Cum se cumpără Unstable Tether (USDUT)

Vrei să știi cum să cumperi Unstable Tether? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Unstable Tether cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

USDUT în monede locale

1 Unstable Tether(USDUT) în VND
3.0341195
1 Unstable Tether(USDUT) în AUD
A$0.000177562
1 Unstable Tether(USDUT) în GBP
0.000087628
1 Unstable Tether(USDUT) în EUR
0.000099158
1 Unstable Tether(USDUT) în USD
$0.0001153
1 Unstable Tether(USDUT) în MYR
RM0.000481954
1 Unstable Tether(USDUT) în TRY
0.004855283
1 Unstable Tether(USDUT) în JPY
¥0.0176409
1 Unstable Tether(USDUT) în ARS
ARS$0.167342961
1 Unstable Tether(USDUT) în RUB
0.009358901
1 Unstable Tether(USDUT) în INR
0.010221345
1 Unstable Tether(USDUT) în IDR
Rp1.921665898
1 Unstable Tether(USDUT) în PHP
0.0068027
1 Unstable Tether(USDUT) în EGP
￡E.0.005452537
1 Unstable Tether(USDUT) în BRL
R$0.000616855
1 Unstable Tether(USDUT) în CAD
C$0.000162573
1 Unstable Tether(USDUT) în BDT
0.014067753
1 Unstable Tether(USDUT) în NGN
0.165898252
1 Unstable Tether(USDUT) în COP
$0.440075887
1 Unstable Tether(USDUT) în ZAR
R.0.00200622
1 Unstable Tether(USDUT) în UAH
0.004849518
1 Unstable Tether(USDUT) în TZS
T.Sh.0.2832921
1 Unstable Tether(USDUT) în VES
Bs0.0257119
1 Unstable Tether(USDUT) în CLP
$0.1087279
1 Unstable Tether(USDUT) în PKR
Rs0.032588392
1 Unstable Tether(USDUT) în KZT
0.060651259
1 Unstable Tether(USDUT) în THB
฿0.00373572
1 Unstable Tether(USDUT) în TWD
NT$0.003575453
1 Unstable Tether(USDUT) în AED
د.إ0.000423151
1 Unstable Tether(USDUT) în CHF
Fr0.00009224
1 Unstable Tether(USDUT) în HKD
HK$0.000895881
1 Unstable Tether(USDUT) în AMD
֏0.04409072
1 Unstable Tether(USDUT) în MAD
.د.م0.001073443
1 Unstable Tether(USDUT) în MXN
$0.002149192
1 Unstable Tether(USDUT) în SAR
ريال0.000432375
1 Unstable Tether(USDUT) în ETB
Br0.017697397
1 Unstable Tether(USDUT) în KES
KSh0.014889842
1 Unstable Tether(USDUT) în JOD
د.أ0.0000817477
1 Unstable Tether(USDUT) în PLN
0.000424304
1 Unstable Tether(USDUT) în RON
лв0.00050732
1 Unstable Tether(USDUT) în SEK
kr0.001105727
1 Unstable Tether(USDUT) în BGN
лв0.000194857
1 Unstable Tether(USDUT) în HUF
Ft0.038639336
1 Unstable Tether(USDUT) în CZK
0.002431677
1 Unstable Tether(USDUT) în KWD
د.ك0.0000352818
1 Unstable Tether(USDUT) în ILS
0.000377031
1 Unstable Tether(USDUT) în BOB
Bs0.00079557
1 Unstable Tether(USDUT) în AZN
0.00019601
1 Unstable Tether(USDUT) în TJS
SM0.001063066
1 Unstable Tether(USDUT) în GEL
0.000312463
1 Unstable Tether(USDUT) în AOA
Kz0.10519972
1 Unstable Tether(USDUT) în BHD
.د.ب0.0000433528
1 Unstable Tether(USDUT) în BMD
$0.0001153
1 Unstable Tether(USDUT) în DKK
kr0.000745991
1 Unstable Tether(USDUT) în HNL
L0.003030084
1 Unstable Tether(USDUT) în MUR
0.0053038
1 Unstable Tether(USDUT) în NAD
$0.002002761
1 Unstable Tether(USDUT) în NOK
kr0.001178366
1 Unstable Tether(USDUT) în NZD
$0.000204081
1 Unstable Tether(USDUT) în PAB
B/.0.0001153
1 Unstable Tether(USDUT) în PGK
K0.000492331
1 Unstable Tether(USDUT) în QAR
ر.ق0.000419692
1 Unstable Tether(USDUT) în RSD
дин.0.011721398
1 Unstable Tether(USDUT) în UZS
soʻm1.372618828
1 Unstable Tether(USDUT) în ALL
L0.009670211
1 Unstable Tether(USDUT) în ANG
ƒ0.000206387
1 Unstable Tether(USDUT) în AWG
ƒ0.00020754
1 Unstable Tether(USDUT) în BBD
$0.0002306
1 Unstable Tether(USDUT) în BAM
KM0.000194857
1 Unstable Tether(USDUT) în BIF
Fr0.3400197
1 Unstable Tether(USDUT) în BND
$0.00014989
1 Unstable Tether(USDUT) în BSD
$0.0001153
1 Unstable Tether(USDUT) în JMD
$0.018488355
1 Unstable Tether(USDUT) în KHR
0.463051718
1 Unstable Tether(USDUT) în KMF
Fr0.0491178
1 Unstable Tether(USDUT) în LAK
2.506521689
1 Unstable Tether(USDUT) în LKR
රු0.035151511
1 Unstable Tether(USDUT) în MDL
L0.001972783
1 Unstable Tether(USDUT) în MGA
Ar0.51936885
1 Unstable Tether(USDUT) în MOP
P0.0009224
1 Unstable Tether(USDUT) în MVR
0.00177562
1 Unstable Tether(USDUT) în MWK
MK0.19982643
1 Unstable Tether(USDUT) în MZN
MT0.007373435
1 Unstable Tether(USDUT) în NPR
रु0.01633801
1 Unstable Tether(USDUT) în PYG
0.8177076
1 Unstable Tether(USDUT) în RWF
Fr0.1675309
1 Unstable Tether(USDUT) în SBD
$0.000947766
1 Unstable Tether(USDUT) în SCR
0.001584222
1 Unstable Tether(USDUT) în SRD
$0.00443905
1 Unstable Tether(USDUT) în SVC
$0.001007722
1 Unstable Tether(USDUT) în SZL
L0.002000455
1 Unstable Tether(USDUT) în TMT
m0.00040355
1 Unstable Tether(USDUT) în TND
د.ت0.0003411727
1 Unstable Tether(USDUT) în TTD
$0.000780581
1 Unstable Tether(USDUT) în UGX
Sh0.4030888
1 Unstable Tether(USDUT) în XAF
Fr0.0654904
1 Unstable Tether(USDUT) în XCD
$0.00031131
1 Unstable Tether(USDUT) în XOF
Fr0.0654904
1 Unstable Tether(USDUT) în XPF
Fr0.0118759
1 Unstable Tether(USDUT) în BWP
P0.001550785
1 Unstable Tether(USDUT) în BZD
$0.000231753
1 Unstable Tether(USDUT) în CVE
$0.011031904
1 Unstable Tether(USDUT) în DJF
Fr0.0205234
1 Unstable Tether(USDUT) în DOP
$0.007416096
1 Unstable Tether(USDUT) în DZD
د.ج0.015044344
1 Unstable Tether(USDUT) în FJD
$0.000262884
1 Unstable Tether(USDUT) în GNF
Fr1.0025335
1 Unstable Tether(USDUT) în GTQ
Q0.000883198
1 Unstable Tether(USDUT) în GYD
$0.024116148
1 Unstable Tether(USDUT) în ISK
kr0.0145278

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Unstable Tether

Cât valorează Unstable Tether (USDUT) astăzi?
Prețul pe viu pentru USDUT în USD este 0.0001153 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru USDUT în USD?
Prețul actual pentru USDUT la USD este $ 0.0001153. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Unstable Tether?
Capitalizarea de piață pentru USDUT este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru USDUT?
Ofertă aflată în circulație pentru USDUT este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru USDUT?
USDUT a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru USDUT?
USDUT a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru USDUT?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru USDUT este $ 55.52K USD.
Va crește USDUT în acest an?
USDUT ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru USDUT pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:24:16 (UTC+8)

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator USDUT în USD

Sumă

USDUT
USDUT
USD
USD

1 USDUT = 0.0001153 USD

Tranzacționează USDUT

USDUT/USDT
$0.0001158
$0.0001158$0.0001158
+0.43%

