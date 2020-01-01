Tokenomie pentru UNICE (UNICE) Descoperă informații cheie despre UNICE (UNICE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre UNICE (UNICE) UNICE is an AI-based blockchain messenger that combines medical expertise with emotion analysis technology, providing support for your emotional management and communication. UNICE is an AI-based blockchain messenger that combines medical expertise with emotion analysis technology, providing support for your emotional management and communication. Pagină de internet oficială: https://unicelab.io/ Carte albă: https://docs.unicelab.io/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0xA0CF89eE581313D84d28409Eb6BB1D1F9B55d410 Cumpără UNICE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru UNICE (UNICE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru UNICE (UNICE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 117.45K $ 117.45K $ 117.45K Ofertă totală: $ 990.94M $ 990.94M $ 990.94M Ofertă aflată în circulație: $ 271.87M $ 271.87M $ 271.87M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 432.00K $ 432.00K $ 432.00K Maxim dintotdeauna: $ 0.1501 $ 0.1501 $ 0.1501 Minim dintotdeauna: $ 0.001079036664609985 $ 0.001079036664609985 $ 0.001079036664609985 Preț curent: $ 0.000432 $ 0.000432 $ 0.000432 Află mai mult despre prețul tokenului UNICE (UNICE)

Tokenomie pentru UNICE (UNICE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru UNICE (UNICE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri UNICE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri UNICE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru UNICE, explorează prețul în direct al tokenului UNICE!

