Informații despre ULTRON (ULX) Ultron is a blockchain that successively manages to solve the Blockchain Trilemma by providing, at the same time, speed of transaction, security, and significant scalability. Furthermore, their blockchain technology leverages a leaderless Proof-of-Stake (POS) protocol and asynchronous Byzantine Fault Tolerant consensus mechanism. Ultron is a blockchain that successively manages to solve the Blockchain Trilemma by providing, at the same time, speed of transaction, security, and significant scalability. Furthermore, their blockchain technology leverages a leaderless Proof-of-Stake (POS) protocol and asynchronous Byzantine Fault Tolerant consensus mechanism. Pagină de internet oficială: https://ultron.foundation Carte albă: https://media.ultron-cloud.dev/file/ultron-landing/media/pdf/whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://ulxscan.com Cumpără ULX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru ULTRON (ULX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ULTRON (ULX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 48.02B $ 48.02B $ 48.02B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 90.50M $ 90.50M $ 90.50M Maxim dintotdeauna: $ 0.204 $ 0.204 $ 0.204 Minim dintotdeauna: $ 0.00111796420894117 $ 0.00111796420894117 $ 0.00111796420894117 Preț curent: $ 0.00181 $ 0.00181 $ 0.00181 Află mai mult despre prețul tokenului ULTRON (ULX)

Tokenomie pentru ULTRON (ULX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ULTRON (ULX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ULX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ULX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ULX, explorează prețul în direct al tokenului ULX!

Cum se cumpără ULX Te interesează să adaugi ULTRON (ULX) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru ULX, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra ULX pe MEXC!

Istoric de preț pentru ULTRON (ULX) Analiza istoricului de preț pentru ULX ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ULX!

Predicție de preț pentru ULX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ULX? Pagina noastră de predicție de preț pentru ULX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ULX!

