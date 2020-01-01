Tokenomie pentru Bounty Temple (TYT) Descoperă informații cheie despre Bounty Temple (TYT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Bounty Temple (TYT) Bounty Temple is the first of 100 P2E-Evolution games to launch on Orasis platform, the game also will be using a casual concept where everyone can enjoy the game without much effort, the model utilized in this game will also solve the sustainability issues in the existing P2E models, the project team have developed an unique proprietary AI algorithm that will ensure the token stability, also their product is designed to weather through the bear market. Bounty Temple is the first of 100 P2E-Evolution games to launch on Orasis platform, the game also will be using a casual concept where everyone can enjoy the game without much effort, the model utilized in this game will also solve the sustainability issues in the existing P2E models, the project team have developed an unique proprietary AI algorithm that will ensure the token stability, also their product is designed to weather through the bear market. Pagină de internet oficială: https://bountytemple.com/ Carte albă: https://bountytemple.gitbook.io/whitepaper-v1 Explorator de blocuri: https://polygonscan.com/token/0xE5cf781d9e6E92B051FFb8037a5d81981863EA82 Cumpără TYT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Bounty Temple (TYT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Bounty Temple (TYT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 48.00M $ 48.00M $ 48.00M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 93.55K $ 93.55K $ 93.55K Maxim dintotdeauna: $ 3 $ 3 $ 3 Minim dintotdeauna: $ 0.000999824127109241 $ 0.000999824127109241 $ 0.000999824127109241 Preț curent: $ 0.001949 $ 0.001949 $ 0.001949 Află mai mult despre prețul tokenului Bounty Temple (TYT)

Tokenomie pentru Bounty Temple (TYT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Bounty Temple (TYT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TYT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TYT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TYT, explorează prețul în direct al tokenului TYT!

Cum se cumpără TYT Te interesează să adaugi Bounty Temple (TYT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru TYT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra TYT pe MEXC!

Istoric de preț pentru Bounty Temple (TYT) Analiza istoricului de preț pentru TYT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru TYT!

Predicție de preț pentru TYT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TYT? Pagina noastră de predicție de preț pentru TYT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TYT!

