Informații despre Turtsat (TURT) Turtsat is a community-driven open platform for ordinals, with a mission to become the Gitcoin of Ordinals, providing a space for everyone to build, donate, and impact Bitcoin Ordinals & BRC-20 through Turtsat. The platform will feature a fundamental donation protocol, enabling more open-source developers and communities to participate in the ecological development of Ordinals and enjoy the benefits. Pagină de internet oficială: https://turtsat.io/ Carte albă: https://medium.com/@Turtsat/turtsat-a-community-led-open-platform-on-ordinals-5833d9741d76 Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x0800394f6e23dd539929c8b77a3d45c96f76aefc?a=0x96b289AA02D0BB8137249fB0C73235fE1364e6B1 Cumpără TURT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Turtsat (TURT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Turtsat (TURT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 152.30K $ 152.30K $ 152.30K Maxim dintotdeauna: $ 0.108 $ 0.108 $ 0.108 Minim dintotdeauna: $ 0.000116296811420314 $ 0.000116296811420314 $ 0.000116296811420314 Preț curent: $ 0.0001523 $ 0.0001523 $ 0.0001523 Află mai mult despre prețul tokenului Turtsat (TURT)

Tokenomie pentru Turtsat (TURT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Turtsat (TURT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TURT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TURT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TURT, explorează prețul în direct al tokenului TURT!

Cum se cumpără TURT Te interesează să adaugi Turtsat (TURT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru TURT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra TURT pe MEXC!

Istoric de preț pentru Turtsat (TURT) Analiza istoricului de preț pentru TURT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru TURT!

Predicție de preț pentru TURT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TURT? Pagina noastră de predicție de preț pentru TURT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TURT!

