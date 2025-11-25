Ce este TUNACHAIN

Tokenomie și analiză de preț pentru Tuna Chain (TUNACHAIN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Tuna Chain (TUNACHAIN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 75.89K $ 75.89K $ 75.89K Maxim dintotdeauna: $ 0.1631 $ 0.1631 $ 0.1631 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.0003614 $ 0.0003614 $ 0.0003614 Află mai mult despre prețul tokenului Tuna Chain (TUNACHAIN) Cumpără TUNACHAIN acum!

Informații despre Tuna Chain (TUNACHAIN) Tuna Chain, as a breakthrough Layer2 solution on the Bitcoin network, featuring a native stablecoin and a Hybrid ZK-OP solution. It seamlessly fuses Bitcoin's security with Ethereum's versatility and is posied to redefine the boundaries of blockchain functionality. Tuna Chain, as a breakthrough Layer2 solution on the Bitcoin network, featuring a native stablecoin and a Hybrid ZK-OP solution. It seamlessly fuses Bitcoin's security with Ethereum's versatility and is posied to redefine the boundaries of blockchain functionality. Pagină de internet oficială: https://tunachain.io/ Carte albă: https://tunachain.gitbook.io/tunachain/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xadd353fb2e2c563383ff3272a500f3e7134dafe4

Tokenomie pentru Tuna Chain (TUNACHAIN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Tuna Chain (TUNACHAIN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TUNACHAIN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TUNACHAIN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TUNACHAIN, explorează prețul în direct al tokenului TUNACHAIN!

Cum se cumpără TUNACHAIN Te interesează să adaugi Tuna Chain (TUNACHAIN) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru TUNACHAIN, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra TUNACHAIN pe MEXC! Istoric de preț pentru Tuna Chain (TUNACHAIN) Analiza istoricului de preț pentru TUNACHAIN ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru TUNACHAIN! Predicție de preț pentru TUNACHAIN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TUNACHAIN? Pagina noastră de predicție de preț pentru TUNACHAIN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TUNACHAIN!

