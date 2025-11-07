BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Tuna Chain astăzi este 0.0010089 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru TUNACHAIN în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru TUNACHAIN pe MEXC acum.

Mai multe despre TUNACHAIN

Informații de preț pentru TUNACHAIN

Ce este TUNACHAIN

Carte albă pentru TUNACHAIN

Pagina oficială pentru TUNACHAIN

Tokenomie pentru TUNACHAIN

Prognoza prețurilor pentru TUNACHAIN

Istoric TUNACHAIN

Ghid de cumpărare TUNACHAIN

Convertor valutar TUNACHAIN în fiduciar

TUNACHAIN Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Tuna Chain

Pret Tuna Chain (TUNACHAIN)

Preț în timp real pentru 1 TUNACHAIN în USD:

$0.001008
$0.001008$0.001008
-0.55%1D
USD
Tuna Chain (TUNACHAIN) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:22:24 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Tuna Chain (TUNACHAIN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.0010057
$ 0.0010057$ 0.0010057
Minim 24 h
$ 0.0010178
$ 0.0010178$ 0.0010178
Maxim 24 h

$ 0.0010057
$ 0.0010057$ 0.0010057

$ 0.0010178
$ 0.0010178$ 0.0010178

--
----

--
----

-0.38%

-0.54%

-17.95%

-17.95%

Prețul în timp real pentru Tuna Chain (TUNACHAIN) este $ 0.0010089. În ultimele 24 de ore, tokenul TUNACHAIN a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0010057 și un maxim de $ 0.0010178, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TUNACHAIN este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TUNACHAIN s-a modificat cu -0.38% în decursul ultimei ore, cu -0.54% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -17.95% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Tuna Chain (TUNACHAIN)

--
----

$ 57.03K
$ 57.03K$ 57.03K

$ 211.87K
$ 211.87K$ 211.87K

--
----

210,000,000
210,000,000 210,000,000

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru Tuna Chain este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 57.03K. Oferta aflată în circulație pentru TUNACHAIN este --, cu o ofertă totală de 210000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 211.87K.

Istoric de preț pentru Tuna Chain (TUNACHAIN) USD

Urmărește modificările de preț pentru Tuna Chain pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.000005575-0.54%
30 de zile$ +0.0002388+31.00%
60 de zile$ +0.0003625+56.07%
90 de zile$ +0.0004041+66.81%
Modificare de preț astăzi pentru Tuna Chain

Astăzi, TUNACHAIN a înregistrat o modificare de $ -0.000005575 (-0.54%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Tuna Chain

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.0002388 (+31.00%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Tuna Chain

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, TUNACHAIN a văzut o modificare de $ +0.0003625 (+56.07%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Tuna Chain

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.0004041 (+66.81%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Tuna Chain (TUNACHAIN)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Tuna Chain.

Ce este Tuna Chain (TUNACHAIN)

Tuna Chain, as a breakthrough Layer2 solution on the Bitcoin network, featuring a native stablecoin and a Hybrid ZK-OP solution. It seamlessly fuses Bitcoin's security with Ethereum's versatility and is posied to redefine the boundaries of blockchain functionality.

Tokenul Tuna Chain este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Tuna Chain. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru TUNACHAIN pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Tuna Chain pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Tuna Chain fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Tuna Chain (USD)

Ce valoare va avea Tuna Chain (TUNACHAIN) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Tuna Chain (TUNACHAIN) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Tuna Chain.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Tuna Chain!

Tokenomie pentru Tuna Chain (TUNACHAIN)

Înțelegerea tokenomică a Tuna Chain (TUNACHAIN) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru TUNACHAIN!

Cum se cumpără Tuna Chain (TUNACHAIN)

Vrei să știi cum să cumperi Tuna Chain? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Tuna Chain cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

TUNACHAIN în monede locale

1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în VND
26.5492035
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în AUD
A$0.001553706
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în GBP
0.000766764
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în EUR
0.000867654
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în USD
$0.0010089
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în MYR
RM0.004217202
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în TRY
0.042484779
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în JPY
¥0.1543617
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în ARS
ARS$1.464287193
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în RUB
0.081892413
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în INR
0.089438985
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în IDR
Rp16.814993274
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în PHP
0.0595251
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în EGP
￡E.0.047710881
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în BRL
R$0.005397615
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în CAD
C$0.001422549
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în BDT
0.123095889
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în NGN
1.451645676
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în COP
$3.850759431
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în ZAR
R.0.01755486
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în UAH
0.042434334
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în TZS
T.Sh.2.4788673
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în VES
Bs0.2249847
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în CLP
$0.9513927
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în PKR
Rs0.285155496
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în KZT
0.530711667
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în THB
฿0.03268836
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în TWD
NT$0.031285989
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în AED
د.إ0.003702663
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în CHF
Fr0.00080712
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în HKD
HK$0.007839153
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în AMD
֏0.38580336
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în MAD
.د.م0.009392859
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în MXN
$0.018805896
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în SAR
ريال0.003783375
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în ETB
Br0.154856061
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în KES
KSh0.130289346
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în JOD
د.أ0.0007153101
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în PLN
0.003712752
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în RON
лв0.00443916
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în SEK
kr0.009675351
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în BGN
лв0.001705041
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în HUF
Ft0.338102568
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în CZK
0.021277701
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în KWD
د.ك0.0003087234
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în ILS
0.003299103
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în BOB
Bs0.00696141
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în AZN
0.00171513
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în TJS
SM0.009302058
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în GEL
0.002734119
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în AOA
Kz0.92052036
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în BHD
.د.ب0.0003793464
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în BMD
$0.0010089
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în DKK
kr0.006527583
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în HNL
L0.026513892
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în MUR
0.0464094
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în NAD
$0.017524593
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în NOK
kr0.010310958
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în NZD
$0.001785753
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în PAB
B/.0.0010089
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în PGK
K0.004308003
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în QAR
ر.ق0.003672396
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în RSD
дин.0.102564774
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în UZS
soʻm12.010712364
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în ALL
L0.084616443
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în ANG
ƒ0.001805931
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în AWG
ƒ0.00181602
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în BBD
$0.0020178
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în BAM
KM0.001705041
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în BIF
Fr2.9752461
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în BND
$0.00131157
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în BSD
$0.0010089
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în JMD
$0.161777115
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în KHR
4.051802934
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în KMF
Fr0.4297914
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în LAK
21.932608257
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în LKR
රු0.307583343
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în MDL
L0.017262279
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în MGA
Ar4.54459005
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în MOP
P0.0080712
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în MVR
0.01553706
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în MWK
MK1.74852459
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în MZN
MT0.064519155
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în NPR
रु0.14296113
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în PYG
7.1551188
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în RWF
Fr1.4659317
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în SBD
$0.008293158
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în SCR
0.013862286
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în SRD
$0.03884265
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în SVC
$0.008817786
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în SZL
L0.017504415
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în TMT
m0.00353115
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în TND
د.ت0.0029853351
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în TTD
$0.006830253
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în UGX
Sh3.5271144
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în XAF
Fr0.5730552
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în XCD
$0.00272403
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în XOF
Fr0.5730552
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în XPF
Fr0.1039167
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în BWP
P0.013569705
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în BZD
$0.002027889
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în CVE
$0.096531552
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în DJF
Fr0.1795842
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în DOP
$0.064892448
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în DZD
د.ج0.131641272
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în FJD
$0.002300292
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în GNF
Fr8.7723855
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în GTQ
Q0.007728174
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în GYD
$0.211021524
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) în ISK
kr0.1271214

Resursă Tuna Chain

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Tuna Chain, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Tuna Chain oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Tuna Chain

Cât valorează Tuna Chain (TUNACHAIN) astăzi?
Prețul pe viu pentru TUNACHAIN în USD este 0.0010089 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru TUNACHAIN în USD?
Prețul actual pentru TUNACHAIN la USD este $ 0.0010089. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Tuna Chain?
Capitalizarea de piață pentru TUNACHAIN este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru TUNACHAIN?
Ofertă aflată în circulație pentru TUNACHAIN este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru TUNACHAIN?
TUNACHAIN a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru TUNACHAIN?
TUNACHAIN a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru TUNACHAIN?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru TUNACHAIN este $ 57.03K USD.
Va crește TUNACHAIN în acest an?
TUNACHAIN ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru TUNACHAIN pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:22:24 (UTC+8)

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator TUNACHAIN în USD

Sumă

TUNACHAIN
TUNACHAIN
USD
USD

1 TUNACHAIN = 0.0010089 USD

Tranzacționează TUNACHAIN

TUNACHAIN/USDT
$0.001008
$0.001008$0.001008
-0.51%

