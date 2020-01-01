Tokenomie pentru TRUF.Network (TRUF) Descoperă informații cheie despre TRUF.Network (TRUF), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre TRUF.Network (TRUF) Backed by Coinbase and Chainlink Truflation is a leading DRP (definite reference point) for economic truth that is powering the tokenization of Real World Assets with it’s independent, transparent, and real-time financial data. Truflation’s censorship-resistant and accessible data indexes provide the necessary data infrastructure to bring about systemic advancements in the DeFi economy, empowering dApps like DEXs to open limitless markets. Backed by Coinbase and Chainlink Truflation is a leading DRP (definite reference point) for economic truth that is powering the tokenization of Real World Assets with it’s independent, transparent, and real-time financial data. Truflation’s censorship-resistant and accessible data indexes provide the necessary data infrastructure to bring about systemic advancements in the DeFi economy, empowering dApps like DEXs to open limitless markets. Pagină de internet oficială: https://truf.network/ Carte albă: https://docs.truf.network/whitepaper/abstract Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/TRUFoUAg3rKEtcFxxeeuVm6Dc4Er55McRXMSgPk3hZ4 Cumpără TRUF acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru TRUF.Network (TRUF) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru TRUF.Network (TRUF), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.43M $ 7.43M $ 7.43M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 396.61M $ 396.61M $ 396.61M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 18.74M $ 18.74M $ 18.74M Maxim dintotdeauna: $ 1.15162 $ 1.15162 $ 1.15162 Minim dintotdeauna: $ 0.011471080997112174 $ 0.011471080997112174 $ 0.011471080997112174 Preț curent: $ 0.01874 $ 0.01874 $ 0.01874 Află mai mult despre prețul tokenului TRUF.Network (TRUF)

Tokenomie pentru TRUF.Network (TRUF): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru TRUF.Network (TRUF) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TRUF care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TRUF care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TRUF, explorează prețul în direct al tokenului TRUF!

Cum se cumpără TRUF Te interesează să adaugi TRUF.Network (TRUF) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru TRUF, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra TRUF pe MEXC!

Istoric de preț pentru TRUF.Network (TRUF) Analiza istoricului de preț pentru TRUF ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru TRUF!

Predicție de preț pentru TRUF Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TRUF? Pagina noastră de predicție de preț pentru TRUF combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TRUF!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!