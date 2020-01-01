Tokenomie pentru Tri Sigma (TRISIG) Descoperă informații cheie despre Tri Sigma (TRISIG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Tri Sigma (TRISIG) Tri Sigma is an AI agent that’s designed to push the boundaries of AI across four evolving dimensions: Learn, Analyze, Communicate & Take Action, which will help people to make decisions in the crypto market. Tri Sigma is an AI agent that’s designed to push the boundaries of AI across four evolving dimensions: Learn, Analyze, Communicate & Take Action, which will help people to make decisions in the crypto market. Pagină de internet oficială: https://trisigma.ai/ Carte albă: https://docs.google.com/document/d/1xu6GCettNkktXiXwb1GhVCTwotpRijXlsnvQ1rIShas/edit?tab=t.0 Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/BLDiYcvm3CLcgZ7XUBPgz6idSAkNmWY6MBbm8Xpjpump Cumpără TRISIG acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Tri Sigma (TRISIG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Tri Sigma (TRISIG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 473.93K $ 473.93K $ 473.93K Ofertă totală: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Ofertă aflată în circulație: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 473.93K $ 473.93K $ 473.93K Maxim dintotdeauna: $ 0.09531 $ 0.09531 $ 0.09531 Minim dintotdeauna: $ 0.000130744931900812 $ 0.000130744931900812 $ 0.000130744931900812 Preț curent: $ 0.00047396 $ 0.00047396 $ 0.00047396 Află mai mult despre prețul tokenului Tri Sigma (TRISIG)

Tokenomie pentru Tri Sigma (TRISIG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Tri Sigma (TRISIG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TRISIG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TRISIG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TRISIG, explorează prețul în direct al tokenului TRISIG!

Cum se cumpără TRISIG Te interesează să adaugi Tri Sigma (TRISIG) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru TRISIG, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra TRISIG pe MEXC!

Istoric de preț pentru Tri Sigma (TRISIG) Analiza istoricului de preț pentru TRISIG ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru TRISIG!

Predicție de preț pentru TRISIG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TRISIG? Pagina noastră de predicție de preț pentru TRISIG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TRISIG!

