Tokenomie pentru Tren Finance (TREN) Descoperă informații cheie despre Tren Finance (TREN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real.

Informații despre Tren Finance (TREN) Tren Finance is the first fully autonomous AI stablecoin borrowing protocol where 20+ specialized AI agents manage all operations without human intervention, enabling borrowing against LP tokens, money market deposits, and restaked positions to unlock billions in idle liquidity. Tren's peer-to-agent loan model, Malone, allows users to borrow directly with personalized terms, providing instant loans against any on-chain asset including NFTs, vested tokens, and newly launched assets with personalized terms based on user history. Pagină de internet oficială: https://www.tren.finance/ Carte albă: https://docs.tren.finance/ Explorator de blocuri: https://basescan.org/token/0x45bc451818502c45b7e9f628b9e1a72247f891b5

Tokenomie și analiză de preț pentru Tren Finance (TREN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Tren Finance (TREN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 86.60K $ 86.60K $ 86.60K Maxim dintotdeauna: $ 0.0195 $ 0.0195 $ 0.0195 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.0000866 $ 0.0000866 $ 0.0000866 Află mai mult despre prețul tokenului Tren Finance (TREN)

Tokenomie pentru Tren Finance (TREN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Tren Finance (TREN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TREN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TREN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TREN, explorează prețul în direct al tokenului TREN!

Cum se cumpără TREN Te interesează să adaugi Tren Finance (TREN) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru TREN, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra TREN pe MEXC!

Istoric de preț pentru Tren Finance (TREN) Analiza istoricului de preț pentru TREN ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru TREN!

Predicție de preț pentru TREN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TREN? Pagina noastră de predicție de preț pentru TREN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TREN!

