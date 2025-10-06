Prețul în timp real pentru Tren Finance astăzi este 0.00007419 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru TREN în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru TREN pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Tren Finance astăzi este 0.00007419 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru TREN în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru TREN pe MEXC acum.

Mai multe despre TREN

Informații de preț pentru TREN

Carte albă pentru TREN

Pagina oficială pentru TREN

Tokenomie pentru TREN

Prognoza prețurilor pentru TREN

Istoric TREN

Ghid de cumpărare TREN

Convertor valutar TREN în fiduciar

TREN Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Tren Finance

Pret Tren Finance (TREN)

Preț în timp real pentru 1 TREN în USD:

$0.00007423
$0.00007423$0.00007423
+0.60%1D
USD
Tren Finance (TREN) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-10-06 03:43:13 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Tren Finance (TREN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.00007297
$ 0.00007297$ 0.00007297
Minim 24 h
$ 0.00007542
$ 0.00007542$ 0.00007542
Maxim 24 h

$ 0.00007297
$ 0.00007297$ 0.00007297

$ 0.00007542
$ 0.00007542$ 0.00007542

--
----

--
----

+0.77%

+0.60%

-14.54%

-14.54%

Prețul în timp real pentru Tren Finance (TREN) este $ 0.00007419. În ultimele 24 de ore, tokenul TREN a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00007297 și un maxim de $ 0.00007542, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TREN este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TREN s-a modificat cu +0.77% în decursul ultimei ore, cu +0.60% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -14.54% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Tren Finance (TREN)

--
----

$ 55.02K
$ 55.02K$ 55.02K

$ 74.19K
$ 74.19K$ 74.19K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Capitalizarea de piață actuală pentru Tren Finance este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 55.02K. Oferta aflată în circulație pentru TREN este --, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 74.19K.

Istoric de preț pentru Tren Finance (TREN) USD

Urmărește modificările de preț pentru Tren Finance pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.0000004427+0.60%
30 de zile$ -0.00007771-51.16%
60 de zile$ -0.00018411-71.28%
90 de zile$ -0.00492581-98.52%
Modificare de preț astăzi pentru Tren Finance

Astăzi, TREN a înregistrat o modificare de $ +0.0000004427 (+0.60%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Tren Finance

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.00007771 (-51.16%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Tren Finance

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, TREN a văzut o modificare de $ -0.00018411 (-71.28%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Tren Finance

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.00492581 (-98.52%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Tren Finance (TREN)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Tren Finance.

Ce este Tren Finance (TREN)

Tren Finance is the first fully autonomous AI stablecoin borrowing protocol where 20+ specialized AI agents manage all operations without human intervention, enabling borrowing against LP tokens, money market deposits, and restaked positions to unlock billions in idle liquidity. Tren’s peer-to-agent loan model, Malone, allows users to borrow directly with personalized terms, providing instant loans against any on-chain asset including NFTs, vested tokens, and newly launched assets with personalized terms based on user history.

Tokenul Tren Finance este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Tren Finance. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru TREN pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Tren Finance pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Tren Finance fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Tren Finance (USD)

Ce valoare va avea Tren Finance (TREN) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Tren Finance (TREN) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Tren Finance.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Tren Finance!

Tokenomie pentru Tren Finance (TREN)

Înțelegerea tokenomică a Tren Finance (TREN) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru TREN!

Cum se cumpără Tren Finance (TREN)

Vrei să știi cum să cumperi Tren Finance? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Tren Finance cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

TREN în monede locale

1 Tren Finance(TREN) în VND
1.95230985
1 Tren Finance(TREN) în AUD
A$0.0001120269
1 Tren Finance(TREN) în GBP
0.0000549006
1 Tren Finance(TREN) în EUR
0.0000630615
1 Tren Finance(TREN) în USD
$0.00007419
1 Tren Finance(TREN) în MYR
RM0.000311598
1 Tren Finance(TREN) în TRY
0.0030722079
1 Tren Finance(TREN) în JPY
¥0.01105431
1 Tren Finance(TREN) în ARS
ARS$0.105683655
1 Tren Finance(TREN) în RUB
0.0061050951
1 Tren Finance(TREN) în INR
0.0065828787
1 Tren Finance(TREN) în IDR
Rp1.2364995054
1 Tren Finance(TREN) în KRW
0.1044929055
1 Tren Finance(TREN) în PHP
0.004295601
1 Tren Finance(TREN) în EGP
￡E.0.0035440563
1 Tren Finance(TREN) în BRL
R$0.0003954327
1 Tren Finance(TREN) în CAD
C$0.0001031241
1 Tren Finance(TREN) în BDT
0.0090252135
1 Tren Finance(TREN) în NGN
0.1086230628
1 Tren Finance(TREN) în COP
$0.2886769995
1 Tren Finance(TREN) în ZAR
R.0.0012768099
1 Tren Finance(TREN) în UAH
0.0030595956
1 Tren Finance(TREN) în TZS
T.Sh.0.18228483
1 Tren Finance(TREN) în VES
Bs0.01372515
1 Tren Finance(TREN) în CLP
$0.07114821
1 Tren Finance(TREN) în PKR
Rs0.0208689051
1 Tren Finance(TREN) în KZT
0.0406071546
1 Tren Finance(TREN) în THB
฿0.002403756
1 Tren Finance(TREN) în TWD
NT$0.0022583436
1 Tren Finance(TREN) în AED
د.إ0.0002722773
1 Tren Finance(TREN) în CHF
Fr0.0000586101
1 Tren Finance(TREN) în HKD
HK$0.0005771982
1 Tren Finance(TREN) în AMD
֏0.0284251566
1 Tren Finance(TREN) în MAD
.د.م0.0006743871
1 Tren Finance(TREN) în MXN
$0.0013636122
1 Tren Finance(TREN) în SAR
ريال0.0002774706
1 Tren Finance(TREN) în ETB
Br0.0107642271
1 Tren Finance(TREN) în KES
KSh0.0095808966
1 Tren Finance(TREN) în JOD
د.أ0.00005260071
1 Tren Finance(TREN) în PLN
0.0002685678
1 Tren Finance(TREN) în RON
лв0.0003212427
1 Tren Finance(TREN) în SEK
kr0.0006959022
1 Tren Finance(TREN) în BGN
лв0.0001231554
1 Tren Finance(TREN) în HUF
Ft0.024549471
1 Tren Finance(TREN) în CZK
0.0015342492
1 Tren Finance(TREN) în KWD
د.ك0.00002270214
1 Tren Finance(TREN) în ILS
0.000244827
1 Tren Finance(TREN) în BOB
Bs0.000511911
1 Tren Finance(TREN) în AZN
0.000126123
1 Tren Finance(TREN) în TJS
SM0.0006907089
1 Tren Finance(TREN) în GEL
0.0002017968
1 Tren Finance(TREN) în AOA
Kz0.0680018121
1 Tren Finance(TREN) în BHD
.د.ب0.00002789544
1 Tren Finance(TREN) în BMD
$0.00007419
1 Tren Finance(TREN) în DKK
kr0.0004718484
1 Tren Finance(TREN) în HNL
L0.0019400685
1 Tren Finance(TREN) în MUR
0.0033615489
1 Tren Finance(TREN) în NAD
$0.0012782937
1 Tren Finance(TREN) în NOK
kr0.0007396743
1 Tren Finance(TREN) în NZD
$0.0001268649
1 Tren Finance(TREN) în PAB
B/.0.00007419
1 Tren Finance(TREN) în PGK
K0.0003153075
1 Tren Finance(TREN) în QAR
ر.ق0.0002700516
1 Tren Finance(TREN) în RSD
дин.0.007404162
1 Tren Finance(TREN) în UZS
soʻm0.8938552161
1 Tren Finance(TREN) în ALL
L0.0061125141
1 Tren Finance(TREN) în ANG
ƒ0.0001328001
1 Tren Finance(TREN) în AWG
ƒ0.000133542
1 Tren Finance(TREN) în BBD
$0.00014838
1 Tren Finance(TREN) în BAM
KM0.0001231554
1 Tren Finance(TREN) în BIF
Fr0.21819279
1 Tren Finance(TREN) în BND
$0.0000949632
1 Tren Finance(TREN) în BSD
$0.00007419
1 Tren Finance(TREN) în JMD
$0.0119119464
1 Tren Finance(TREN) în KHR
0.2979514914
1 Tren Finance(TREN) în KMF
Fr0.03108561
1 Tren Finance(TREN) în LAK
1.6128260547
1 Tren Finance(TREN) în LKR
Rs0.0224335722
1 Tren Finance(TREN) în MDL
L0.0012419406
1 Tren Finance(TREN) în MGA
Ar0.3312049332
1 Tren Finance(TREN) în MOP
P0.0005942619
1 Tren Finance(TREN) în MVR
0.001135107
1 Tren Finance(TREN) în MWK
MK0.1288020009
1 Tren Finance(TREN) în MZN
MT0.004740741
1 Tren Finance(TREN) în NPR
Rs0.010549818
1 Tren Finance(TREN) în PYG
0.52244598
1 Tren Finance(TREN) în RWF
Fr0.10735293
1 Tren Finance(TREN) în SBD
$0.0006105837
1 Tren Finance(TREN) în SCR
0.0010846578
1 Tren Finance(TREN) în SRD
$0.002826639
1 Tren Finance(TREN) în SVC
$0.0006484206
1 Tren Finance(TREN) în SZL
L0.0012775518
1 Tren Finance(TREN) în TMT
m0.000259665
1 Tren Finance(TREN) în TND
د.ت0.00021604128
1 Tren Finance(TREN) în TTD
$0.0005022663
1 Tren Finance(TREN) în UGX
Sh0.2566974
1 Tren Finance(TREN) în XAF
Fr0.04147221
1 Tren Finance(TREN) în XCD
$0.000200313
1 Tren Finance(TREN) în XOF
Fr0.04147221
1 Tren Finance(TREN) în XPF
Fr0.00749319
1 Tren Finance(TREN) în BWP
P0.0009852432
1 Tren Finance(TREN) în BZD
$0.0001491219
1 Tren Finance(TREN) în CVE
$0.0069671829
1 Tren Finance(TREN) în DJF
Fr0.01320582
1 Tren Finance(TREN) în DOP
$0.004644294
1 Tren Finance(TREN) în DZD
د.ج0.0096061212
1 Tren Finance(TREN) în FJD
$0.0001669275
1 Tren Finance(TREN) în GNF
Fr0.64508205
1 Tren Finance(TREN) în GTQ
Q0.0005682954
1 Tren Finance(TREN) în GYD
$0.0155138709
1 Tren Finance(TREN) în ISK
kr0.00897699

Resursă Tren Finance

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Tren Finance, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Tren Finance oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Tren Finance

Cât valorează Tren Finance (TREN) astăzi?
Prețul pe viu pentru TREN în USD este 0.00007419 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru TREN în USD?
Prețul actual pentru TREN la USD este $ 0.00007419. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Tren Finance?
Capitalizarea de piață pentru TREN este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru TREN?
Ofertă aflată în circulație pentru TREN este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru TREN?
TREN a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru TREN?
TREN a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru TREN?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru TREN este $ 55.02K USD.
Va crește TREN în acest an?
TREN ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru TREN pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-10-06 03:43:13 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Tren Finance (TREN)

Timp (UTC+8)TipInformații
10-05 21:29:00Actualizări din industrie
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Actualizări din industrie
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Date pe lanț
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Actualizări din industrie
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Actualizări din industrie
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Actualizări din industrie
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Știri populare

Proiecte Notabile care Urmează să Lanseze Token-uri & Airdrop-uri în T4 din 2025

October 5, 2025

Bitcoin ajunge la 125K $! Zcash (ZEC) conduce creșterea monedelor de confidențialitate în ultima raliu crypto

October 5, 2025

SEC vs Inovație: Ce înseamnă Ultima Decizie

October 5, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator TREN în USD

Sumă

TREN
TREN
USD
USD

1 TREN = 0.00007419 USD

Tranzacționează TREN

TREN/USDT
$0.00007423
$0.00007423$0.00007423
+0.65%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --