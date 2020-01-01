Tokenomie pentru Doland Tremp (TREMP) Descoperă informații cheie despre Doland Tremp (TREMP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Doland Tremp (TREMP) TREMP is a meme coin. TREMP is a meme coin. Pagină de internet oficială: https://www.tremp.xyz/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/FU1q8vJpZNUrmqsciSjp8bAKKidGsLmouB8CBdf8TKQv Cumpără TREMP acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Doland Tremp (TREMP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Doland Tremp (TREMP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M Maxim dintotdeauna: $ 1.5351 $ 1.5351 $ 1.5351 Minim dintotdeauna: $ 0.000054695491348225 $ 0.000054695491348225 $ 0.000054695491348225 Preț curent: $ 0.01534 $ 0.01534 $ 0.01534 Află mai mult despre prețul tokenului Doland Tremp (TREMP)

Tokenomie pentru Doland Tremp (TREMP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Doland Tremp (TREMP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TREMP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TREMP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TREMP, explorează prețul în direct al tokenului TREMP!

Cum se cumpără TREMP Te interesează să adaugi Doland Tremp (TREMP) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru TREMP, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra TREMP pe MEXC!

Istoric de preț pentru Doland Tremp (TREMP) Analiza istoricului de preț pentru TREMP ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru TREMP!

Predicție de preț pentru TREMP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TREMP? Pagina noastră de predicție de preț pentru TREMP combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TREMP!

