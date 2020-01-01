Tokenomie pentru THORWallet DEX (TGT1) Descoperă informații cheie despre THORWallet DEX (TGT1), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre THORWallet DEX (TGT1) THORWallet DEX is the entry point to THORChain - a well-designed and easy-to-use mobile and web experience that empowers the users to experience true financial freedom thanks to cross-chain swaps, earning possibilities, and lending & borrowing. THORWallet DEX is the entry point to THORChain - a well-designed and easy-to-use mobile and web experience that empowers the users to experience true financial freedom thanks to cross-chain swaps, earning possibilities, and lending & borrowing. Pagină de internet oficială: https://www.thorwallet.org Carte albă: https://www.thorwallet.org Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x108a850856db3f85d0269a2693d896b394c80325#balances Cumpără TGT1 acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru THORWallet DEX (TGT1) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru THORWallet DEX (TGT1), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 904.46M $ 904.46M $ 904.46M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 18.51B $ 18.51B $ 18.51B Maxim dintotdeauna: $ 0.064941 $ 0.064941 $ 0.064941 Minim dintotdeauna: $ 0.002850257066152566 $ 0.002850257066152566 $ 0.002850257066152566 Preț curent: $ 0.018507 $ 0.018507 $ 0.018507 Află mai mult despre prețul tokenului THORWallet DEX (TGT1)

Tokenomie pentru THORWallet DEX (TGT1): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru THORWallet DEX (TGT1) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TGT1 care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TGT1 care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TGT1, explorează prețul în direct al tokenului TGT1!

Cum se cumpără TGT1 Te interesează să adaugi THORWallet DEX (TGT1) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru TGT1, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra TGT1 pe MEXC!

Istoric de preț pentru THORWallet DEX (TGT1) Analiza istoricului de preț pentru TGT1 ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru TGT1!

Predicție de preț pentru TGT1 Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TGT1? Pagina noastră de predicție de preț pentru TGT1 combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TGT1!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!