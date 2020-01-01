Tokenomie pentru TAO Inu (TAONU) Descoperă informații cheie despre TAO Inu (TAONU), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre TAO Inu (TAONU) TAONU is a decentralized meme token that operates on the Ethereum blockchain under the ERC20 standard. Inspired by the principles of Taoism and the innovative technology of the Bittensor network, TAONU seeks to be more than just a meme token by contributing meaningfully to the Bittensor ecosystem and the broader crypto space. Pagină de internet oficială: https://www.taoinu.com Carte albă: https://www.taoinu.com/whitepaper Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x4e9fcd48af4738e3bf1382009dc1e93ebfce698f

Tokenomie și analiză de preț pentru TAO Inu (TAONU) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru TAO Inu (TAONU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 926.67M $ 926.67M $ 926.67M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.46M $ 1.46M $ 1.46M Maxim dintotdeauna: $ 0.03494 $ 0.03494 $ 0.03494 Minim dintotdeauna: $ 0.00001806850517064 $ 0.00001806850517064 $ 0.00001806850517064 Preț curent: $ 0.001455 $ 0.001455 $ 0.001455 Află mai mult despre prețul tokenului TAO Inu (TAONU)

Tokenomie pentru TAO Inu (TAONU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru TAO Inu (TAONU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TAONU care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TAONU care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TAONU, explorează prețul în direct al tokenului TAONU!

Istoric de preț pentru TAO Inu (TAONU) Analiza istoricului de preț pentru TAONU ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru TAONU!

Predicție de preț pentru TAONU Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TAONU? Pagina noastră de predicție de preț pentru TAONU combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TAONU!

