Prețul în timp real pentru Taker Protocol astăzi este 0.005506 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru TAKER în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru TAKER pe MEXC acum.

Pret Taker Protocol (TAKER)

Preț în timp real pentru 1 TAKER în USD:

$0.00551
+0.07%1D
Taker Protocol (TAKER) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:19:16 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Taker Protocol (TAKER) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.005329
Minim 24 h
$ 0.005809
Maxim 24 h

$ 0.005329
$ 0.005809
--
--
+2.38%

+0.07%

+0.38%

+0.38%

Prețul în timp real pentru Taker Protocol (TAKER) este $ 0.005506. În ultimele 24 de ore, tokenul TAKER a fost tranzacționat între un minim de $ 0.005329 și un maxim de $ 0.005809, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TAKER este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TAKER s-a modificat cu +2.38% în decursul ultimei ore, cu +0.07% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.38% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Taker Protocol (TAKER)

--
$ 445.74K
$ 5.51M
--
1,000,000,000
BSC

Capitalizarea de piață actuală pentru Taker Protocol este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 445.74K. Oferta aflată în circulație pentru TAKER este --, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.51M.

Istoric de preț pentru Taker Protocol (TAKER) USD

Urmărește modificările de preț pentru Taker Protocol pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.00000385+0.07%
30 de zile$ -0.004309-43.91%
60 de zile$ -0.007194-56.65%
90 de zile$ -0.011664-67.94%
Modificare de preț astăzi pentru Taker Protocol

Astăzi, TAKER a înregistrat o modificare de $ +0.00000385 (+0.07%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Taker Protocol

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.004309 (-43.91%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Taker Protocol

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, TAKER a văzut o modificare de $ -0.007194 (-56.65%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Taker Protocol

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.011664 (-67.94%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Taker Protocol (TAKER)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Taker Protocol.

Ce este Taker Protocol (TAKER)

Taker is the first and largest Bitcoin ecosystem incentive protocol, designed to democratize Bitcoin gains for all fractional Bitcoin holders. It serves as the Bitcoin Incentive Layer, leveraging multiple reward frameworks to encourage millions of users to adopt, hold, and utilize Bitcoin and its derivatives.

Tokenul Taker Protocol este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Taker Protocol. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru TAKER pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Taker Protocol pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Taker Protocol fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Taker Protocol (USD)

Ce valoare va avea Taker Protocol (TAKER) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Taker Protocol (TAKER) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Taker Protocol.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Taker Protocol!

Tokenomie pentru Taker Protocol (TAKER)

Înțelegerea tokenomică a Taker Protocol (TAKER) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru TAKER!

Cum se cumpără Taker Protocol (TAKER)

Vrei să știi cum să cumperi Taker Protocol? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Taker Protocol cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

TAKER în monede locale

1 Taker Protocol(TAKER) în VND
1 Taker Protocol(TAKER) în AUD
1 Taker Protocol(TAKER) în GBP
1 Taker Protocol(TAKER) în EUR
1 Taker Protocol(TAKER) în USD
1 Taker Protocol(TAKER) în MYR
1 Taker Protocol(TAKER) în TRY
1 Taker Protocol(TAKER) în JPY
1 Taker Protocol(TAKER) în ARS
1 Taker Protocol(TAKER) în RUB
1 Taker Protocol(TAKER) în INR
1 Taker Protocol(TAKER) în IDR
1 Taker Protocol(TAKER) în PHP
1 Taker Protocol(TAKER) în EGP
1 Taker Protocol(TAKER) în BRL
1 Taker Protocol(TAKER) în CAD
1 Taker Protocol(TAKER) în BDT
1 Taker Protocol(TAKER) în NGN
1 Taker Protocol(TAKER) în COP
1 Taker Protocol(TAKER) în ZAR
1 Taker Protocol(TAKER) în UAH
1 Taker Protocol(TAKER) în TZS
1 Taker Protocol(TAKER) în VES
1 Taker Protocol(TAKER) în CLP
1 Taker Protocol(TAKER) în PKR
1 Taker Protocol(TAKER) în KZT
1 Taker Protocol(TAKER) în THB
1 Taker Protocol(TAKER) în TWD
1 Taker Protocol(TAKER) în AED
1 Taker Protocol(TAKER) în CHF
1 Taker Protocol(TAKER) în HKD
1 Taker Protocol(TAKER) în AMD
1 Taker Protocol(TAKER) în MAD
1 Taker Protocol(TAKER) în MXN
1 Taker Protocol(TAKER) în SAR
1 Taker Protocol(TAKER) în ETB
1 Taker Protocol(TAKER) în KES
1 Taker Protocol(TAKER) în JOD
1 Taker Protocol(TAKER) în PLN
1 Taker Protocol(TAKER) în RON
1 Taker Protocol(TAKER) în SEK
1 Taker Protocol(TAKER) în BGN
1 Taker Protocol(TAKER) în HUF
1 Taker Protocol(TAKER) în CZK
1 Taker Protocol(TAKER) în KWD
1 Taker Protocol(TAKER) în ILS
1 Taker Protocol(TAKER) în BOB
1 Taker Protocol(TAKER) în AZN
1 Taker Protocol(TAKER) în TJS
1 Taker Protocol(TAKER) în GEL
1 Taker Protocol(TAKER) în AOA
1 Taker Protocol(TAKER) în BHD
1 Taker Protocol(TAKER) în BMD
1 Taker Protocol(TAKER) în DKK
1 Taker Protocol(TAKER) în HNL
1 Taker Protocol(TAKER) în MUR
1 Taker Protocol(TAKER) în NAD
1 Taker Protocol(TAKER) în NOK
1 Taker Protocol(TAKER) în NZD
1 Taker Protocol(TAKER) în PAB
1 Taker Protocol(TAKER) în PGK
1 Taker Protocol(TAKER) în QAR
1 Taker Protocol(TAKER) în RSD
1 Taker Protocol(TAKER) în UZS
1 Taker Protocol(TAKER) în ALL
1 Taker Protocol(TAKER) în ANG
1 Taker Protocol(TAKER) în AWG
1 Taker Protocol(TAKER) în BBD
1 Taker Protocol(TAKER) în BAM
1 Taker Protocol(TAKER) în BIF
1 Taker Protocol(TAKER) în BND
1 Taker Protocol(TAKER) în BSD
1 Taker Protocol(TAKER) în JMD
1 Taker Protocol(TAKER) în KHR
1 Taker Protocol(TAKER) în KMF
1 Taker Protocol(TAKER) în LAK
1 Taker Protocol(TAKER) în LKR
1 Taker Protocol(TAKER) în MDL
1 Taker Protocol(TAKER) în MGA
1 Taker Protocol(TAKER) în MOP
1 Taker Protocol(TAKER) în MVR
1 Taker Protocol(TAKER) în MWK
1 Taker Protocol(TAKER) în MZN
1 Taker Protocol(TAKER) în NPR
1 Taker Protocol(TAKER) în PYG
1 Taker Protocol(TAKER) în RWF
1 Taker Protocol(TAKER) în SBD
1 Taker Protocol(TAKER) în SCR
1 Taker Protocol(TAKER) în SRD
1 Taker Protocol(TAKER) în SVC
1 Taker Protocol(TAKER) în SZL
1 Taker Protocol(TAKER) în TMT
1 Taker Protocol(TAKER) în TND
1 Taker Protocol(TAKER) în TTD
1 Taker Protocol(TAKER) în UGX
1 Taker Protocol(TAKER) în XAF
1 Taker Protocol(TAKER) în XCD
1 Taker Protocol(TAKER) în XOF
1 Taker Protocol(TAKER) în XPF
1 Taker Protocol(TAKER) în BWP
1 Taker Protocol(TAKER) în BZD
1 Taker Protocol(TAKER) în CVE
1 Taker Protocol(TAKER) în DJF
1 Taker Protocol(TAKER) în DOP
1 Taker Protocol(TAKER) în DZD
1 Taker Protocol(TAKER) în FJD
1 Taker Protocol(TAKER) în GNF
1 Taker Protocol(TAKER) în GTQ
1 Taker Protocol(TAKER) în GYD
1 Taker Protocol(TAKER) în ISK
Resursă Taker Protocol

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Taker Protocol, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Taker Protocol oficială

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Taker Protocol

Cât valorează Taker Protocol (TAKER) astăzi?
Prețul pe viu pentru TAKER în USD este 0.005506 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru TAKER în USD?
Prețul actual pentru TAKER la USD este $ 0.005506. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Taker Protocol?
Capitalizarea de piață pentru TAKER este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru TAKER?
Ofertă aflată în circulație pentru TAKER este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru TAKER?
TAKER a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru TAKER?
TAKER a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru TAKER?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru TAKER este $ 445.74K USD.
Va crește TAKER în acest an?
TAKER ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru TAKER pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:19:16 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Taker Protocol (TAKER)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

