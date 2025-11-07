BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru SEA WARS astăzi este 0.000000001 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru SWAR în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru SWAR pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru SEA WARS astăzi este 0.000000001 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru SWAR în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru SWAR pe MEXC acum.

Mai multe despre SWAR

Informații de preț pentru SWAR

Ce este SWAR

Carte albă pentru SWAR

Pagina oficială pentru SWAR

Tokenomie pentru SWAR

Prognoza prețurilor pentru SWAR

Istoric SWAR

Ghid de cumpărare SWAR

Convertor valutar SWAR în fiduciar

SWAR Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo SEA WARS

Pret SEA WARS (SWAR)

Preț în timp real pentru 1 SWAR în USD:

$0.000000001
$0.000000001$0.000000001
-16.66%1D
USD
SEA WARS (SWAR) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:18:24 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru SEA WARS (SWAR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.000000001
$ 0.000000001$ 0.000000001
Minim 24 h
$ 0.0000000016
$ 0.0000000016$ 0.0000000016
Maxim 24 h

$ 0.000000001
$ 0.000000001$ 0.000000001

$ 0.0000000016
$ 0.0000000016$ 0.0000000016

--
----

--
----

-23.08%

-16.66%

-16.67%

-16.67%

Prețul în timp real pentru SEA WARS (SWAR) este $ 0.000000001. În ultimele 24 de ore, tokenul SWAR a fost tranzacționat între un minim de $ 0.000000001 și un maxim de $ 0.0000000016, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SWAR este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SWAR s-a modificat cu -23.08% în decursul ultimei ore, cu -16.66% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -16.67% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața SEA WARS (SWAR)

--
----

$ 4.63K
$ 4.63K$ 4.63K

$ 2.01K
$ 2.01K$ 2.01K

--
----

2,005,000,000,000
2,005,000,000,000 2,005,000,000,000

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru SEA WARS este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 4.63K. Oferta aflată în circulație pentru SWAR este --, cu o ofertă totală de 2005000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.01K.

Istoric de preț pentru SEA WARS (SWAR) USD

Urmărește modificările de preț pentru SEA WARS pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.0000000002-16.66%
30 de zile$ -0.0000000014-58.34%
60 de zile$ -0.000999999-100.00%
90 de zile$ -0.000999999-100.00%
Modificare de preț astăzi pentru SEA WARS

Astăzi, SWAR a înregistrat o modificare de $ -0.0000000002 (-16.66%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru SEA WARS

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0000000014 (-58.34%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru SEA WARS

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, SWAR a văzut o modificare de $ -0.000999999 (-100.00%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru SEA WARS

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.000999999 (-100.00%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru SEA WARS (SWAR)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru SEA WARS.

Ce este SEA WARS (SWAR)

Sea Wars is a multiplayer strategy and battle game set in the depths of the ocean.

Tokenul SEA WARS este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile SEA WARS. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru SWAR pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre SEA WARS pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare SEA WARS fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru SEA WARS (USD)

Ce valoare va avea SEA WARS (SWAR) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale SEA WARS (SWAR) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru SEA WARS.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru SEA WARS!

Tokenomie pentru SEA WARS (SWAR)

Înțelegerea tokenomică a SEA WARS (SWAR) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru SWAR!

Cum se cumpără SEA WARS (SWAR)

Vrei să știi cum să cumperi SEA WARS? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra SEA WARS cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

SWAR în monede locale

1 SEA WARS(SWAR) în VND
0.000026315
1 SEA WARS(SWAR) în AUD
A$0.00000000154
1 SEA WARS(SWAR) în GBP
0.00000000076
1 SEA WARS(SWAR) în EUR
0.00000000086
1 SEA WARS(SWAR) în USD
$0.000000001
1 SEA WARS(SWAR) în MYR
RM0.00000000418
1 SEA WARS(SWAR) în TRY
0.00000004211
1 SEA WARS(SWAR) în JPY
¥0.000000153
1 SEA WARS(SWAR) în ARS
ARS$0.00000145137
1 SEA WARS(SWAR) în RUB
0.00000008117
1 SEA WARS(SWAR) în INR
0.00000008865
1 SEA WARS(SWAR) în IDR
Rp0.00001666666
1 SEA WARS(SWAR) în PHP
0.000000059
1 SEA WARS(SWAR) în EGP
￡E.0.00000004729
1 SEA WARS(SWAR) în BRL
R$0.00000000535
1 SEA WARS(SWAR) în CAD
C$0.00000000141
1 SEA WARS(SWAR) în BDT
0.00000012201
1 SEA WARS(SWAR) în NGN
0.00000143884
1 SEA WARS(SWAR) în COP
$0.00000381679
1 SEA WARS(SWAR) în ZAR
R.0.0000000174
1 SEA WARS(SWAR) în UAH
0.00000004206
1 SEA WARS(SWAR) în TZS
T.Sh.0.000002457
1 SEA WARS(SWAR) în VES
Bs0.000000223
1 SEA WARS(SWAR) în CLP
$0.000000943
1 SEA WARS(SWAR) în PKR
Rs0.00000028264
1 SEA WARS(SWAR) în KZT
0.00000052603
1 SEA WARS(SWAR) în THB
฿0.0000000324
1 SEA WARS(SWAR) în TWD
NT$0.00000003101
1 SEA WARS(SWAR) în AED
د.إ0.00000000367
1 SEA WARS(SWAR) în CHF
Fr0.0000000008
1 SEA WARS(SWAR) în HKD
HK$0.00000000777
1 SEA WARS(SWAR) în AMD
֏0.0000003824
1 SEA WARS(SWAR) în MAD
.د.م0.00000000931
1 SEA WARS(SWAR) în MXN
$0.00000001864
1 SEA WARS(SWAR) în SAR
ريال0.00000000375
1 SEA WARS(SWAR) în ETB
Br0.00000015349
1 SEA WARS(SWAR) în KES
KSh0.00000012914
1 SEA WARS(SWAR) în JOD
د.أ0.000000000709
1 SEA WARS(SWAR) în PLN
0.00000000368
1 SEA WARS(SWAR) în RON
лв0.0000000044
1 SEA WARS(SWAR) în SEK
kr0.00000000959
1 SEA WARS(SWAR) în BGN
лв0.00000000169
1 SEA WARS(SWAR) în HUF
Ft0.00000033512
1 SEA WARS(SWAR) în CZK
0.00000002109
1 SEA WARS(SWAR) în KWD
د.ك0.000000000306
1 SEA WARS(SWAR) în ILS
0.00000000327
1 SEA WARS(SWAR) în BOB
Bs0.0000000069
1 SEA WARS(SWAR) în AZN
0.0000000017
1 SEA WARS(SWAR) în TJS
SM0.00000000922
1 SEA WARS(SWAR) în GEL
0.00000000271
1 SEA WARS(SWAR) în AOA
Kz0.0000009124
1 SEA WARS(SWAR) în BHD
.د.ب0.000000000376
1 SEA WARS(SWAR) în BMD
$0.000000001
1 SEA WARS(SWAR) în DKK
kr0.00000000647
1 SEA WARS(SWAR) în HNL
L0.00000002628
1 SEA WARS(SWAR) în MUR
0.000000046
1 SEA WARS(SWAR) în NAD
$0.00000001737
1 SEA WARS(SWAR) în NOK
kr0.00000001022
1 SEA WARS(SWAR) în NZD
$0.00000000177
1 SEA WARS(SWAR) în PAB
B/.0.000000001
1 SEA WARS(SWAR) în PGK
K0.00000000427
1 SEA WARS(SWAR) în QAR
ر.ق0.00000000364
1 SEA WARS(SWAR) în RSD
дин.0.00000010166
1 SEA WARS(SWAR) în UZS
soʻm0.00001190476
1 SEA WARS(SWAR) în ALL
L0.00000008387
1 SEA WARS(SWAR) în ANG
ƒ0.00000000179
1 SEA WARS(SWAR) în AWG
ƒ0.0000000018
1 SEA WARS(SWAR) în BBD
$0.000000002
1 SEA WARS(SWAR) în BAM
KM0.00000000169
1 SEA WARS(SWAR) în BIF
Fr0.000002949
1 SEA WARS(SWAR) în BND
$0.0000000013
1 SEA WARS(SWAR) în BSD
$0.000000001
1 SEA WARS(SWAR) în JMD
$0.00000016035
1 SEA WARS(SWAR) în KHR
0.00000401606
1 SEA WARS(SWAR) în KMF
Fr0.000000426
1 SEA WARS(SWAR) în LAK
0.00002173913
1 SEA WARS(SWAR) în LKR
රු0.00000030487
1 SEA WARS(SWAR) în MDL
L0.00000001711
1 SEA WARS(SWAR) în MGA
Ar0.0000045045
1 SEA WARS(SWAR) în MOP
P0.000000008
1 SEA WARS(SWAR) în MVR
0.0000000154
1 SEA WARS(SWAR) în MWK
MK0.0000017331
1 SEA WARS(SWAR) în MZN
MT0.00000006395
1 SEA WARS(SWAR) în NPR
रु0.0000001417
1 SEA WARS(SWAR) în PYG
0.000007092
1 SEA WARS(SWAR) în RWF
Fr0.000001453
1 SEA WARS(SWAR) în SBD
$0.00000000822
1 SEA WARS(SWAR) în SCR
0.00000001374
1 SEA WARS(SWAR) în SRD
$0.0000000385
1 SEA WARS(SWAR) în SVC
$0.00000000874
1 SEA WARS(SWAR) în SZL
L0.00000001735
1 SEA WARS(SWAR) în TMT
m0.0000000035
1 SEA WARS(SWAR) în TND
د.ت0.000000002959
1 SEA WARS(SWAR) în TTD
$0.00000000677
1 SEA WARS(SWAR) în UGX
Sh0.000003496
1 SEA WARS(SWAR) în XAF
Fr0.000000568
1 SEA WARS(SWAR) în XCD
$0.0000000027
1 SEA WARS(SWAR) în XOF
Fr0.000000568
1 SEA WARS(SWAR) în XPF
Fr0.000000103
1 SEA WARS(SWAR) în BWP
P0.00000001345
1 SEA WARS(SWAR) în BZD
$0.00000000201
1 SEA WARS(SWAR) în CVE
$0.00000009568
1 SEA WARS(SWAR) în DJF
Fr0.000000178
1 SEA WARS(SWAR) în DOP
$0.00000006432
1 SEA WARS(SWAR) în DZD
د.ج0.00000013048
1 SEA WARS(SWAR) în FJD
$0.00000000228
1 SEA WARS(SWAR) în GNF
Fr0.000008695
1 SEA WARS(SWAR) în GTQ
Q0.00000000766
1 SEA WARS(SWAR) în GYD
$0.00000020916
1 SEA WARS(SWAR) în ISK
kr0.000000126

Resursă SEA WARS

Pentru o înțelegere mai aprofundată a SEA WARS, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web SEA WARS oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre SEA WARS

Cât valorează SEA WARS (SWAR) astăzi?
Prețul pe viu pentru SWAR în USD este 0.000000001 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru SWAR în USD?
Prețul actual pentru SWAR la USD este $ 0.000000001. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru SEA WARS?
Capitalizarea de piață pentru SWAR este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru SWAR?
Ofertă aflată în circulație pentru SWAR este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru SWAR?
SWAR a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru SWAR?
SWAR a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru SWAR?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru SWAR este $ 4.63K USD.
Va crește SWAR în acest an?
SWAR ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru SWAR pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:18:24 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru SEA WARS (SWAR)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator SWAR în USD

Sumă

SWAR
SWAR
USD
USD

1 SWAR = 0 USD

Tranzacționează SWAR

SWAR/USDT
$0.000000001
$0.000000001$0.000000001
-16.66%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,741.32
$101,741.32$101,741.32

-0.25%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,294.50
$3,294.50$3,294.50

-0.16%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.10
$156.10$156.10

+0.11%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,480.87
$1,480.87$1,480.87

0.00%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,741.32
$101,741.32$101,741.32

-0.25%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,294.50
$3,294.50$3,294.50

-0.16%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2364
$2.2364$2.2364

+0.08%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.10
$156.10$156.10

+0.11%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0045
$1.0045$1.0045

-1.14%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.93
$30.93$30.93

+106.20%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1308
$0.1308$0.1308

+161.60%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004351
$0.0004351$0.0004351

+190.06%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.041999
$0.041999$0.041999

+4,099.90%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.631
$4.631$4.631

+363.10%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000002446
$0.000002446$0.000002446

+124.19%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1308
$0.1308$0.1308

+161.60%

Logo LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0.00000000002394
$0.00000000002394$0.00000000002394

+55.25%