Informații despre SuperDapp (SUPERDAPP) SuperDapp is revolutionizing digital interactions by integrating AI and Web3 technologies to address industry challenges. SuperDapp is revolutionizing digital interactions by integrating AI and Web3 technologies to address industry challenges. Pagină de internet oficială: https://superdapp.ai Carte albă: https://superdapp.ai/assets/files/SuperDapp_Litepaper.pdf Explorator de blocuri: https://explorer.rollux.com/token/0x3390108E913824B8eaD638444cc52B9aBdF63798 Cumpără SUPERDAPP acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru SuperDapp (SUPERDAPP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SuperDapp (SUPERDAPP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 114.29K $ 114.29K $ 114.29K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 266.03M $ 266.03M $ 266.03M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 429.60K $ 429.60K $ 429.60K Maxim dintotdeauna: $ 0.0988 $ 0.0988 $ 0.0988 Minim dintotdeauna: $ 0.001089520336050978 $ 0.001089520336050978 $ 0.001089520336050978 Preț curent: $ 0.0004296 $ 0.0004296 $ 0.0004296 Află mai mult despre prețul tokenului SuperDapp (SUPERDAPP)

Tokenomie pentru SuperDapp (SUPERDAPP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SuperDapp (SUPERDAPP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SUPERDAPP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SUPERDAPP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SUPERDAPP, explorează prețul în direct al tokenului SUPERDAPP!

Istoric de preț pentru SuperDapp (SUPERDAPP) Analiza istoricului de preț pentru SUPERDAPP ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SUPERDAPP!

Predicție de preț pentru SUPERDAPP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SUPERDAPP? Pagina noastră de predicție de preț pentru SUPERDAPP combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SUPERDAPP!

