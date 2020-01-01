Tokenomie pentru SUI Agents (SUIAI) Descoperă informații cheie despre SUI Agents (SUIAI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre SUI Agents (SUIAI) SUAI is the first AI project on SUI. Its Flagship product is an AI Agent layer which allows users to easily create, tokenize, trade and interact with AI Agents. With Virtuals protocols hitting a $1.6 billion market cap recently $SUAI has a 400x+ potential upside.SUI Agents unlocks a massive $10 Trillion+ market by merging AI and SUI Blockchain, empowering creators, developers, and communities. Easily launch, use, and trade AI Agents with a single click. Every AI Agent is tokenized, paired with $SuiAi, and locked into the project's liquidity pools. Pagină de internet oficială: https://suia.io/ Carte albă: https://suia2023.medium.com/introducing-suia-5e02e2ff470f Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xd19b72e027cd66bde41d8f60a13740a26c4be8f3 Cumpără SUIAI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru SUI Agents (SUIAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SUI Agents (SUIAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 66.79M $ 66.79M $ 66.79M Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 619.03K $ 619.03K $ 619.03K Maxim dintotdeauna: $ 0.39 $ 0.39 $ 0.39 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.009269 $ 0.009269 $ 0.009269 Află mai mult despre prețul tokenului SUI Agents (SUIAI)

Tokenomie pentru SUI Agents (SUIAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SUI Agents (SUIAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SUIAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SUIAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SUIAI, explorează prețul în direct al tokenului SUIAI!

Cum se cumpără SUIAI Te interesează să adaugi SUI Agents (SUIAI) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru SUIAI, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra SUIAI pe MEXC!

Istoric de preț pentru SUI Agents (SUIAI) Analiza istoricului de preț pentru SUIAI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SUIAI!

Predicție de preț pentru SUIAI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SUIAI? Pagina noastră de predicție de preț pentru SUIAI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SUIAI!

