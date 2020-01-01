Tokenomie pentru STONKS (STONKSTOKEN) Descoperă informații cheie despre STONKS (STONKSTOKEN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre STONKS (STONKSTOKEN) STONKS is a memecoin inspired by the iconic meme, and it's more than just a token - it's a community-driven project where you can thrive being a degen while always having fun. Our token is designed to bring the spirit of the viral STONKS meme to the cryptocurrency world, creating opportunities for everyone to be part of the next big meme revolution! We're backed by key players of the crypto industry and we have an experienced and passionate team. Remember - STONKS always go up! STONKS is a memecoin inspired by the iconic meme, and it's more than just a token - it's a community-driven project where you can thrive being a degen while always having fun. Our token is designed to bring the spirit of the viral STONKS meme to the cryptocurrency world, creating opportunities for everyone to be part of the next big meme revolution! We're backed by key players of the crypto industry and we have an experienced and passionate team. Remember - STONKS always go up! Pagină de internet oficială: https://www.stonkseth.com Carte albă: https://stonkseth.com/wp-content/uploads/STONKS-Whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x7d4a23832fad83258b32ce4fd3109ceef4332af4 Cumpără STONKSTOKEN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru STONKS (STONKSTOKEN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru STONKS (STONKSTOKEN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.52M $ 2.52M $ 2.52M Maxim dintotdeauna: $ 0.00015 $ 0.00015 $ 0.00015 Minim dintotdeauna: $ 0.000001052948282471 $ 0.000001052948282471 $ 0.000001052948282471 Preț curent: $ 0.000005996 $ 0.000005996 $ 0.000005996 Află mai mult despre prețul tokenului STONKS (STONKSTOKEN)

Tokenomie pentru STONKS (STONKSTOKEN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru STONKS (STONKSTOKEN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri STONKSTOKEN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri STONKSTOKEN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru STONKSTOKEN, explorează prețul în direct al tokenului STONKSTOKEN!

Cum se cumpără STONKSTOKEN Te interesează să adaugi STONKS (STONKSTOKEN) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru STONKSTOKEN, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra STONKSTOKEN pe MEXC!

Istoric de preț pentru STONKS (STONKSTOKEN) Analiza istoricului de preț pentru STONKSTOKEN ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru STONKSTOKEN!

Predicție de preț pentru STONKSTOKEN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta STONKSTOKEN? Pagina noastră de predicție de preț pentru STONKSTOKEN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul STONKSTOKEN!

