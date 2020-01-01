Tokenomie pentru Stage (STAGE) Descoperă informații cheie despre Stage (STAGE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Stage (STAGE) Stage revolutionizes the music industry by merging Idol-style addictive music competitions with SocialFi, allowing fans to impact artists' success and earn Real World Assets (RWAs) in return, gaining tangible stakes in their careers. This creates a dynamic community where every interaction enriches both the fan and the artist's journey. As the first platform to embrace AI music, Stage introduces AI music competitions and on-chain tools, enabling anyone to tokenize music samples, melodies, beats, and vocals, pioneering a new era of interactive and investment-driven music engagement. The stars of tomorrow will be born on Stage! Pagină de internet oficială: https://www.stage.community/ Carte albă: https://stagecommunity.notion.site/Stage-Deck-v3-4-1500295cc3288002809cc7e874acd720 Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x9025daa1fe2d27700187e0eac670818945f94c2e Cumpără STAGE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Stage (STAGE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Stage (STAGE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 74.07K $ 74.07K $ 74.07K Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.54B $ 1.54B $ 1.54B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 480.00K $ 480.00K $ 480.00K Maxim dintotdeauna: $ 0.005644 $ 0.005644 $ 0.005644 Minim dintotdeauna: $ 0.000035709435257382 $ 0.000035709435257382 $ 0.000035709435257382 Preț curent: $ 0.000048 $ 0.000048 $ 0.000048 Află mai mult despre prețul tokenului Stage (STAGE)

Tokenomie pentru Stage (STAGE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Stage (STAGE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri STAGE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri STAGE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru STAGE, explorează prețul în direct al tokenului STAGE!

Cum se cumpără STAGE Te interesează să adaugi Stage (STAGE) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru STAGE, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra STAGE pe MEXC!

Istoric de preț pentru Stage (STAGE) Analiza istoricului de preț pentru STAGE ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru STAGE!

Predicție de preț pentru STAGE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta STAGE? Pagina noastră de predicție de preț pentru STAGE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul STAGE!

