Informații despre Stabull Finance (STABUL) Stabull is a DEX built specifically for non-USD stablecoins and tokenized real-world assets (RWAs)—a market most DEXs overlook. Unlike typical AMMs, it uses off-chain price oracles to guide pricing and liquidity, enabling more accurate price discovery and lower slippage for assets that track external markets like FX or gold. This design also reduces peg stress on issuers and increases capital efficiency for liquidity providers. Stabull effectively brings decentralized, 24/7/FX and commodity trading on-chain—something most DEXs aren’t built to handle. Stabull is a DEX built specifically for non-USD stablecoins and tokenized real-world assets (RWAs)—a market most DEXs overlook. Unlike typical AMMs, it uses off-chain price oracles to guide pricing and liquidity, enabling more accurate price discovery and lower slippage for assets that track external markets like FX or gold. This design also reduces peg stress on issuers and increases capital efficiency for liquidity providers. Stabull effectively brings decentralized, 24/7/FX and commodity trading on-chain—something most DEXs aren’t built to handle. Pagină de internet oficială: https://stabull.finance Carte albă: https://stabull.finance/stabull-whitepaper/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x6A43795941113c2F58EB487001f4f8eE74b6938A Cumpără STABUL acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Stabull Finance (STABUL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Stabull Finance (STABUL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.05M $ 6.05M $ 6.05M Maxim dintotdeauna: $ 1.35 $ 1.35 $ 1.35 Minim dintotdeauna: $ 0.06642386888114032 $ 0.06642386888114032 $ 0.06642386888114032 Preț curent: $ 0.6045 $ 0.6045 $ 0.6045 Află mai mult despre prețul tokenului Stabull Finance (STABUL)

Tokenomie pentru Stabull Finance (STABUL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Stabull Finance (STABUL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri STABUL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri STABUL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru STABUL, explorează prețul în direct al tokenului STABUL!

Cum se cumpără STABUL Te interesează să adaugi Stabull Finance (STABUL) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru STABUL, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra STABUL pe MEXC!

Istoric de preț pentru Stabull Finance (STABUL) Analiza istoricului de preț pentru STABUL ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru STABUL!

Predicție de preț pentru STABUL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta STABUL? Pagina noastră de predicție de preț pentru STABUL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul STABUL!

